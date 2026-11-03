Победа за Йотова, предупреждение за управлението: Анализатори за вота и възможните протести

Победата на Илияна Йотова е персонална, но резултатите от президентските избори поставят въпроси за подкрепата към управлението. Тази позиция изрази политологът Цветанка Андреева пред бТВ в дискусия със социолога Кольо Колев и политолога Георги Проданов.

Според Андреева ниската избирателна активност е довела до избирането на президент с най-малко гласове в историята. Тя определи БСП като победител, а „Прогресивна България“ – като основния губещ от вота.

„Това е пирова победа – спечелиха битката, но загубиха войната. Изгубиха около 400 000 гласа, които им гарантират парламентарното мнозинство и самостоятелното управление. Оттук насетне всяко едно решение може да бъде оспорвано политически“, коментира тя.

Кольо Колев оспори преките сравнения между президентските и парламентарните избори, като подчерта, че двата вида вот имат различна логика.

По думите му на първия тур е имало „битка на феновете“, а на втория изборите са придобили политически характер и заради интерпретациите им като вот на доверие или недоверие към властта.

„Това беше опит на част от опозицията да разклати управлението, да му напомни, че е временно“, заяви социологът.

Георги Проданов от своя страна свърза изборните резултати с действията на управляващите.

„Управлението се клати от доста време, най-вече с последователните и често неадекватни решения. Видяното на изборите беше отражение на управлението върху избирателите. Наложи се Радев да излезе и да призове да се гласува за Йотова“, посочи той.

Анализаторите обсъдиха и възможността общественото недоволство да прерасне в протести.

Според Андреева улицата остава единственият механизъм, чрез който опозицията може да оказва натиск върху управлението.

„Въпрос на време е да има протести, защото това е демократична практика. Надявам се Радев да не оспори това право на протест“, заяви тя.

Колев смята, че икономически сътресения могат да предизвикат излизане на хората на улицата. Проданов обаче подчерта, че причините за подобна обществена реакция могат да бъдат и ценностни.

Той посочи, че 70% от българите не са участвали в президентския вот, и определи негласувалите като потенциален източник на протестна енергия.

Като пример за спонтанна мобилизация Проданов даде протест след инцидент с куче в София. Според него подобни реакции не изискват непременно поскъпване на сметките или затруднения с плащането на отоплението, а могат да бъдат предизвикани от въпроси, свързани с обществените ценности.