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Петър Витанов: Не сме започнали да преяждаме с власт

Петър Витанов: Не сме започнали да преяждаме с власт
Снимка: БТА

Добре че е АЕЦ "Козлодуй", за да имаме енергия на конкурентни цени, каза депутатът от ПБ

Не сме започнали да преяждаме с власт. Подобна конфигурация - премиер и президент да са от една политическа сила, е имало и преди в България. Това заяви депутатът от ПБ Петър Витанов пред БНТ.

Той поясни, че до края на отоплителния сезон няма да се вдига цената на тока и парното - до 30 юни 2027 г. Разликата в цената на газа и на тока ще бъде покрита от фонд СЕС ("Сигурност на електроенергийната система" - б.р.)

"Добре че е АЕЦ "Козлодуй", за да имаме енергия на конкурентни цени (на тока)", каза той. 

По думите на Витанов "изборите нагнетиха напрежението, но когато става въпрос за ВСС, той се надява да има нормален диалог". 

"Започнахме с правила за избори на ВСС, около които се обединиха всички политически партии. Следваща стъпка беше да очертаем профила на кандидатите. Изчакахме предложенията за новите правила от неправителствения сектор, обсъдили сме имената, които идват от неправителствения сектор. Надявам се, вече по същество да протече изслушването. Ако има нещо притеснително в биографиите им, то ще бъде обсъдено", заяви Витанов.

"Изборът на главен прокурор е процес, това е следваща стъпка, първо трябва да изберем ВСС, който да даде начало на жадуваната съдебна реформа, заяви Витанов. Той уточни, че изборът на нов главен прокурор ще започне през пролетта. Видели сме трансформации месеци след избора за ВСС", допълни депутатът. 

Запитан за разговори между Делян Пеевски и Андрей Гюров, той каза, че е интересно как в Турция и в Кърджали избирателите са подкрепили Гюров. 

За ниската избирателна активност в тези райони Витанов каза, че е нямало купуване на гласове, кметовете не са оказвали административен натиск. 

Според него данък свръхпечалба е нещо положително. "Таксите на българските банки са по-високи от европейските. Тези печалби идват на гърба на българското общество. Да не ги жалим. Такава практика има и в Европа", обясни бившият евродепутат.

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