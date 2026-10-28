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След днешното заседание на КЕВР „Булгаргаз“ внася ново предложение

След днешното заседание на КЕВР „Булгаргаз“ внася ново предложение
Снимка: БТА

Потърсихме резерви, за да не е увеличението толкова сериозно, каза Георги Татарски

„Булгаргаз“ ще внесе ново предложение в КЕВР за цената на природния газ през ноември. Това обяви изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски по време на днешното заседание в КЕВР. 

Потърсихме резерви, за да не е увеличението толкова сериозно. Участвахме в търг за допълнителен добив за количествата в Чирен, предварителните количества бяха увеличени, можем да направим корекция на първоначалното ни предложение. Ще ви го изпратим в края на месеца в писмена форма. Цената остава с повече от 40 евро на мегаватчас по-ниска от цената на борсата”, каза Татарски.

Предишното пресложение беше за скок от близо 34%. Настоящата тарифа, утвърдената от регулатора, е малко над 44 евро за MWh.

Политиците да не си правят упражнения върху цените и прогнозите, защото това не е красиво. Ние не се бъркаме в тяхната работа, когато правят закони, ще ги помоля да не се бъркат в работата на КЕВР в експертната ѝ част и да правят имагинерни внушения”, каза членът на КЕВР Таско Ерменков.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски заяви, че до Нова година няма да се увеличават цените на енергоносителите. „Цената на газа не зависи от вътрешни политически или регулаторни решения. Повече от 60-70% от цената е обвързана с котировките на международните пазари. В тази връзка нито правителството, нито регулаторът могат да повлияят специално на тези цени, които ясно виждаме, че вървят на горе през последните месеци”, каза председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Международните цени на природния газ се увеличават и стигнаха до почти 100 евро на мегаватчас, което е почти 2 пъти повече от предложеното от „Булгаргаз” след увеличението. В същото време ние като регулатор трябва да защитим максимално обществения интерес и се надяваме „Булгаргаз”, както и ние, ще търсим резерви това увеличение да не е в поискания от дружеството размер”, каза Младеновски.

Ще се използват всички регулаторни инструменти, за да не се увеличава цената на увеличаване на цената на топлинната енергия и на електрическата енергия от 1 януари. 

Към настоящия момент все още има такива резерви и не се налага подобно увеличение”, допълни Младеновски.

Не очаквам промяна на цените от 1 януари. Гражданите трябва да бъдат спокойни”, допълни Младеновски.

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