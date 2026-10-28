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Ред Бул няма да доставя двигатели на други отбори от Формула 1

Ред Бул няма да доставя двигатели на други отбори от Формула 1
БТА

Задвижващата система на „червените бикове" е с най-голяма мощност по системата ADUO

Ред Бул не планира доставка на двигатели за клиентски отбори в близко бъдеще. Шефът на отбора Лоран Мекис потвърди, че компанията не води разговори с други екипи, включително Астън Мартин. Тази година Ред Бул стана производител на двигатели. Австрийската компания разработи собствен силов агрегат заедно с Форд. Така Ред Бул вече не е зависим от даден производител, след като в миналото използваше двигатели от Ферари, Рено и Хонда.

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Очакванията бяха двигателят Ред Бул Пауъртрейнс да бъде много по-слаб от тези на останалите производители. Това обаче се окажа невярно. След първите две измервания на системата ADUO беше определено, че именно двигателят на Ред Бул е с най-голяма мощност. До момента Макс Верстапен записа две победи с болид, задвижван от новата система на Ред Бул и Форд. Екипът на Рейсинг Булс също използва такива силови агрегати.

Преди години от Ред Бул бяха заявили, че биха могли да произвеждат двигатели за поне четири отбора. Но според последното изказване на Лоран Мекис няма планове за доставка на двигатели за клиентски отбори въпреки сериозния интерес

„Вижте, получихме много нежелана положителна публичност относно представянето на нашия двигател. Това със сигурност привлече вниманието на много отбори“, каза Мекис. 

„Водим ли сериозни разговори с някого за доставка на двигатели за друг отбор? Не. Не смятаме, че сме готови за това. Дали това е окончателно решение за следващите пет години? Не. Защото не знам какво ще се случи през следващите пет години. Със сигурност за нас има достатъчно работа, за да подобрим задвижващата система и да подобрим нейната интеграция в болида“, допълни той.

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