Китай строи „плаващ остров“ за 413 млн. долара – какво ще изследва в открито море?

Китай възложи договор на стойност 413 милиона долара за изграждането на мащабна плаваща изследователска платформа, предназначена за продължителни научни мисии в дълбоки води и при тежки океански условия. Проектът е представен като първото по рода си самоходно плаващо съоръжение, съчетаващо възможностите на научен кораб с тези на стационарна изследователска база.

Платформата ще бъде управлявана от Шанхайския университет „Дзяо Тун“, а нейното проектиране и строителство са възложени на Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding – подразделение на Китайската държавна корабостроителна корпорация (CSSC). Очаква се строителните дейности да започнат през 2028 г., а съоръжението да бъде предадено през юни 2030 г.

За разлика от традиционните изследователски кораби, новата платформа ще разполага с два корпуса и полупотопяема конструкция, предназначена да осигурява по-голяма стабилност при неблагоприятни морски условия. Тя ще може да се придвижва между различни райони на океана, като същевременно предоставя лаборатории и жилищни помещения за учени и технически екипи.

Мащабна конструкция за работа при екстремни условия

Според информация в китайски медии платформата ще бъде дълга около 138 метра и широка 85 метра. Височината ѝ до главната палуба ще достига приблизително 45 метра, а водоизместимостта се очаква да бъде около 74 000 тона. Максималната скорост ще е 11 възела.

Конструкцията е разработена така, че да позволява работа при състояние на морето от степен 7 по използваната скала, при което височината на вълните може да достигне между 6 и 9 метра. По проект съоръжението трябва да издържа и на изключително силни ветрове, характерни за тежки тайфуни.

Важна особеност е, че платформата няма да бъде постоянно закрепена на едно място. Собственото ѝ задвижване ще позволява промяна на местоположението според научните задачи. Така тя ще съчетава мобилността на плавателен съд с пространството и условията за продължителна работа, характерни за големите офшорни съоръжения.

Шест лаборатории за океански изследвания

Планирано е платформата да разполага с шест лаборатории, предназначени за изследвания на морско оборудване, системни технологии, океански бедствия, метеорологични процеси и дългосрочни промени в морските екосистеми.

Научната дейност ще обхваща както инженерни разработки за работа в дълбоки води, така и наблюдение на природните процеси в океана. Продължителното присъствие в открито море ще позволи събирането на данни за явления, които трудно могат да бъдат проследени чрез краткотрайни експедиции.

Платформата ще предоставя възможност и за изпитване на специализирано морско оборудване в реални условия. За изграждането ѝ ще бъде използван опитът на Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding в производството на сложни офшорни конструкции, включително полупотопяеми сондажни платформи, предназначени за работа на дълбочина до около 3000 метра.

На борда ще могат да пребивават 238 души

Проектът предвижда съоръжението да побира общо 238 души, включително членове на екипажа, учени и технически специалисти. Капацитетът е съобразен с необходимостта от провеждане на продължителни изследователски мисии, без често връщане до пристанище за смяна на персонала и зареждане с необходимите ресурси.

Съчетаването на лаборатории, жилищни помещения и големи работни пространства ще позволи на различни научни екипи да провеждат паралелни изследвания на борда.

Ако графикът бъде спазен, платформата ще бъде доставена през юни 2030 г. Дотогава предстоят етапите на детайлно проектиране и строителство, преди съоръжението да може да започне пълноценна научна дейност.