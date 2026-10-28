Новини
Търси
Подкаст
Свят

Експлозия предизвика пожар в жилищна сграда в Германия, има ранени и трима изчезнали

Експлозия предизвика пожар в жилищна сграда в Германия, има ранени и трима изчезнали
АР/БТА

Причината за инцидента все още се изяснява

Най-малко четирима души са пострадали при експлозия, последвана от пожар в жилищна сграда в германския град Регенсбург, провинция Бавария. Някои от ранените са в тежко състояние, а властите предупреждават, че броят на пострадалите може да нарасне, съобщава ДПА, позовавайки се на полицията.

По данни на пожарната трима души се издирват. Засега не е установено дали те са се намирали в сградата по време на взрива.

Причината за инцидента все още се изяснява. Първоначално полицията допусна, че става дума за експлозия на газ, след като пожарникарите съобщиха, че в сградата е имало газова инсталация.

Взривът е разрушил две стени, а непосредствено след него се е образувало огнено кълбо, което бързо е обхванало сградата. На разпространените кадри от мястото се виждат сериозни щети по фасадата и голям отвор в стената.

Опасност от срутване на три сгради

Пожарната служба предупреди, че засегнатата сграда и две съседни къщи са застрашени от срутване. Достъпът до тях е забранен, докато специалисти оценяват състоянието на конструкциите и предприемат мерки за укрепването им.

В работата на място се е включила Федералната служба за техническа помощ. Операциите по потушаването на пожара са продължили и през сутрешните часове.

Сигналът за силния взрив е подаден около 04:00 ч. местно време (05:00 ч. българско). Малко след експлозията сградата е била обхваната от пламъци.

Десетки жители са евакуирани

Общо 27 души, живеещи в трите засегнати сгради, са били временно настанени в хотел. Властите търсят решение за осигуряване на подходящо настаняване, докато домовете им останат недостъпни.

Полицията увери, че няма непосредствена опасност за широката общественост, но призова хората да избягват района заради дима и продължаващите спасителни действия.

На мястото са изпратени около 100 пожарникари, както и няколко екипа на спешна медицинска помощ. Разследването трябва да установи причините за експлозията и обстоятелствата около инцидента.

Още по темата

Сблъсъци и пожари на антиправителствения протест в Албания, осем души са ранени

Сблъсъци и пожари на антиправителствения протест в Албания, осем души са ранени

69 пожара са ликвидирани в България за денонощие

69 пожара са ликвидирани в България за денонощие

Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

Мерц: Русия се опитва да дестабилизира Германия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

Зеленски предупреди за риск от ново преразпределение на сферите на влияние между САЩ, Русия и Китай

Зеленски предупреди за риск от ново преразпределение на сферите на влияние между САЩ, Русия и Китай

Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания, има най-малко 10 загинали

Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания, има най-малко 10 загинали

Зеленски: Срещата в Абу Даби зависи от САЩ

Зеленски: Срещата в Абу Даби зависи от САЩ

Водещи

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

  • Преди 4 минути
Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

  • Преди 10 минути
Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

  • Преди 11 минути
Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

  • Преди 12 минути
Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

  • Преди 22 минути
България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

  • Преди 24 минути
Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

  • Преди 25 минути
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

  • Преди 30 минути
100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

  • Преди 40 минути
Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

  • Преди 41 минути
МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

  • Преди 46 минути
Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

  • Преди 49 минути