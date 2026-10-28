Експлозия предизвика пожар в жилищна сграда в Германия, има ранени и трима изчезнали

Най-малко четирима души са пострадали при експлозия, последвана от пожар в жилищна сграда в германския град Регенсбург, провинция Бавария. Някои от ранените са в тежко състояние, а властите предупреждават, че броят на пострадалите може да нарасне, съобщава ДПА, позовавайки се на полицията.

По данни на пожарната трима души се издирват. Засега не е установено дали те са се намирали в сградата по време на взрива.

Причината за инцидента все още се изяснява. Първоначално полицията допусна, че става дума за експлозия на газ, след като пожарникарите съобщиха, че в сградата е имало газова инсталация.

Взривът е разрушил две стени, а непосредствено след него се е образувало огнено кълбо, което бързо е обхванало сградата. На разпространените кадри от мястото се виждат сериозни щети по фасадата и голям отвор в стената.

Опасност от срутване на три сгради

Пожарната служба предупреди, че засегнатата сграда и две съседни къщи са застрашени от срутване. Достъпът до тях е забранен, докато специалисти оценяват състоянието на конструкциите и предприемат мерки за укрепването им.

В работата на място се е включила Федералната служба за техническа помощ. Операциите по потушаването на пожара са продължили и през сутрешните часове.

Сигналът за силния взрив е подаден около 04:00 ч. местно време (05:00 ч. българско). Малко след експлозията сградата е била обхваната от пламъци.

Десетки жители са евакуирани

Общо 27 души, живеещи в трите засегнати сгради, са били временно настанени в хотел. Властите търсят решение за осигуряване на подходящо настаняване, докато домовете им останат недостъпни.

Полицията увери, че няма непосредствена опасност за широката общественост, но призова хората да избягват района заради дима и продължаващите спасителни действия.

На мястото са изпратени около 100 пожарникари, както и няколко екипа на спешна медицинска помощ. Разследването трябва да установи причините за експлозията и обстоятелствата около инцидента.