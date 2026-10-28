Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков нападна старото ръководство на федерацията по борба в социалните мрежи. Руснакът тренира и другите състезатели от ЦСКА в лицето на Кирил Милов и Едмонд Назарян. Новиков спечели златен медал, а Милов - бронзов, което са и единствените отличия за България дотук на световното първенство.

Станка Златева бави пълномощното на новия президент на борбата

Тъкмо работата на Сослан Фарниев се превърна в ябълката на раздора в българската борба. Бившият президент Станка Златева настояваше всички национали да се подготвят заедно при избран от федерацията треньор, докато борците на ЦСКА настояваха да работят с Фарниев.

„Световното първенство приключи. Българският национален отбор се представи блестящо. Поздравления за всички, които спечелиха медали а за онези, които не успяха - не се предавайте, продължавайте напред. Тези медали са заслуга на целия екип - спаринг партньорите, масажистите и всички останали, които помогнаха. Като се има предвид, че разбрахме за участието си едва 72 часа преди началото, смятам резултата за успех! Въпреки това предстоят още много постижения – и ние ще ги покажем чрез бъдещите си резултати! В продължение на година и седем месеца момчетата преминаха през труден период заради предишното ръководство на федерацията: заплати не се изплащаха, не се организираха тренировъчни лагери, а състезателите нямаха право да участват в надпревари. Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме – със сигурност ще го направим”, гласи постът на Фарниев.