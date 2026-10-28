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Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Предишното ръководство на българската борба не изплащаше заплати, пише Сослан Фарниев

Личният треньор на Семен Новиков нападна старото ръководство на федерацията по борба в социалните мрежи. Руснакът тренира и другите състезатели от ЦСКА в лицето на Кирил Милов и Едмонд Назарян. Новиков спечели златен медал, а Милов - бронзов, което са и единствените отличия за България дотук на световното първенство.

Станка Златева бави пълномощното на новия президент на борбата

Тъкмо работата на Сослан Фарниев се превърна в ябълката на раздора в българската борба. Бившият президент Станка Златева настояваше всички национали да се подготвят заедно при избран от федерацията треньор, докато борците на ЦСКА настояваха да работят с Фарниев.

„Световното първенство приключи. Българският национален отбор се представи блестящо. Поздравления за всички, които спечелиха медали а за онези, които не успяха - не се предавайте, продължавайте напред. Тези медали са заслуга на целия екип - спаринг партньорите, масажистите и всички останали, които помогнаха. Като се има предвид, че разбрахме за участието си едва 72 часа преди началото, смятам резултата за успех! Въпреки това предстоят още много постижения – и ние ще ги покажем чрез бъдещите си резултати! В продължение на година и седем месеца момчетата преминаха през труден период заради предишното ръководство на федерацията: заплати не се изплащаха, не се организираха тренировъчни лагери, а състезателите нямаха право да участват в надпревари. Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме – със сигурност ще го направим”, гласи постът на Фарниев.

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