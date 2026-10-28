Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

Пътниците от автобуса, участвал в тежката катастрофа на пътя Русе – София, са настанени във временно обособен кризисен център в Полски Тръмбеш. На хората са осигурени храна и вода, съобщи за БТА кметът на града Росен Русанов.

Инцидентът е станал около 2:30 ч. през нощта край село Масларево, община Полски Тръмбеш. В катастрофата са участвали два тежкотоварни автомобила и международен автобус по линията Букурещ – София – Солун.

След сблъсъка двата камиона се запалили, а впоследствие пламнал и автобусът. Водачите на тежкотоварните автомобили са загинали на място. Пътниците и шофьорите на автобуса успели да се евакуират през прозорците, тъй като ударът деформирал превозното средство и затруднил излизането през вратите, обясни кметът.

В автобуса са пътували 36 пътници и двама шофьори. Около 30 души са били транспортирани до кризисния център в Полски Тръмбеш, а двама или трима са откарани с линейки в болница във Велико Търново. Останалите са изчакали на място, докато бъдат снети показанията им.

Пътниците не са били част от организирана туристическа група. След приключване на полицейските действия ще бъде организирано транспортирането им до крайните дестинации. Процедурата по разпитите се забавя, тъй като голяма част от пътуващите са чужди граждани.

Заради катастрофата движението в участъка между селата Страхилово и Масларево остава ограничено. Лекият трафик се пренасочва по маршрута Масларево – Обединение – Полски Тръмбеш и обратно. Тежкотоварните автомобили над 12 тона също се отклоняват по обходни маршрути, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.