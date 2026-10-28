Камион с изтекъл технически преглед е участвал в катастрофата с две жертви на пътя Русе – София

„Автомобилна администрация“ започва проверка на транспортната компания, собственик на единия от камионите, участвали в тежката катастрофа с две жертви на пътя Русе – София. Това съобщиха от Министерството на транспорта пред bTV.

При проверката е установено, че камионът е бил с изтекъл годишен технически преглед. Контролните органи ще проверят и останалите превозни средства на фирмата.

Тежкият инцидент е станал около 2:30 ч. през нощта в участъка между селата Страхилово и Масларево. По първоначална информация румънски и български тир са се сблъскали челно, след което и двата камиона са се запалили. В катастрофата е участвал и международен автобус по линията Букурещ – Солун, който също е бил обхванат от пламъци.

При сблъсъка са загинали на място двамата водачи на камионите. В автобуса са пътували общо 38 души – 36 пътници и двама шофьори. По предоставената информация сред тях няма тежко пострадали.

Заради катастрофата пътят Русе – София остава затворен и в двете посоки. Движението се пренасочва по обходни маршрути.

Причините за инцидента се изясняват, а проверката на „Автомобилна администрация“ трябва да установи дали са налице и други нарушения от страна на транспортната компания.