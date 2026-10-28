Новини
Търси
Подкаст
Общество

Камион с изтекъл технически преглед е участвал в катастрофата с две жертви на пътя Русе – София

Камион с изтекъл технически преглед е участвал в катастрофата с две жертви на пътя Русе – София
БТА

Тежкият инцидент е станал около 2:30 ч. през нощта в участъка между селата Страхилово и Масларево

„Автомобилна администрация“ започва проверка на транспортната компания, собственик на единия от камионите, участвали в тежката катастрофа с две жертви на пътя Русе – София. Това съобщиха от Министерството на транспорта пред bTV.

При проверката е установено, че камионът е бил с изтекъл годишен технически преглед. Контролните органи ще проверят и останалите превозни средства на фирмата.

Тежкият инцидент е станал около 2:30 ч. през нощта в участъка между селата Страхилово и Масларево. По първоначална информация румънски и български тир са се сблъскали челно, след което и двата камиона са се запалили. В катастрофата е участвал и международен автобус по линията Букурещ – Солун, който също е бил обхванат от пламъци.

При сблъсъка са загинали на място двамата водачи на камионите. В автобуса са пътували общо 38 души – 36 пътници и двама шофьори. По предоставената информация сред тях няма тежко пострадали.

Заради катастрофата пътят Русе – София остава затворен и в двете посоки. Движението се пренасочва по обходни маршрути.

Причините за инцидента се изясняват, а проверката на „Автомобилна администрация“ трябва да установи дали са налице и други нарушения от страна на транспортната компания.

Още по темата

Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе - София

Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе - София

Катастрофата край Русе: Има загинали

Катастрофата край Русе: Има загинали

Рокади в ръководството на полицията в Русе

Рокади в ръководството на полицията в Русе

Побой над жена в Русе: Болница подаде сигнал в полицията

Побой над жена в Русе: Болница подаде сигнал в полицията

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Погребват Слави Бинев тази събота

Погребват Слави Бинев тази събота

Дъжд и хлад ни очакват утре

Дъжд и хлад ни очакват утре

Водещи

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

  • Току-що
Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

  • Преди 6 минути
Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

  • Преди 8 минути
Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

  • Преди 8 минути
Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

  • Преди 18 минути
България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

  • Преди 20 минути
Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

  • Преди 21 минути
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

  • Преди 27 минути
100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

  • Преди 37 минути
Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

  • Преди 37 минути
МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

  • Преди 42 минути
Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

  • Преди 46 минути