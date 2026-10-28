Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

Министерският съвет предлага на президента да освободи адмирал Емил Ефтимов от поста началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Решението на кабинета е взето след подаден от адмирал Ефтимов рапорт съгласно чл. 163 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Ефтимов подаде рапорт още през септември

На 30 септември началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Информацията беше потвърдена тогава от Министерството на отбраната след запитване на БТА.

Предстои президентът да се произнесе по предложението на Министерския съвет и да издаде съответния указ.

Начело на отбраната от 2020 г.

Адмирал Емил Ефтимов е роден на 16 август 1961 г. Той заема най-високия професионален военен пост в Българската армия от 30 март 2020 г.

По време на военната си кариера е удостоен с редица отличия, сред които наградният знак на Министерството на отбраната „За вярна служба под знамената“ и почетният знак „Свети Георги“.

С предложението на правителството се поставя началото на процедурата по официалното му освобождаване от длъжност и от военна служба в началото на следващата година.