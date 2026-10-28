Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната
Това съобщиха от правителствената пресслужба.
Министерският съвет предлага на президента да освободи адмирал Емил Ефтимов от поста началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.
Решението на кабинета е взето след подаден от адмирал Ефтимов рапорт съгласно чл. 163 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Ефтимов подаде рапорт още през септември
На 30 септември началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Информацията беше потвърдена тогава от Министерството на отбраната след запитване на БТА.
Предстои президентът да се произнесе по предложението на Министерския съвет и да издаде съответния указ.
Начело на отбраната от 2020 г.
Адмирал Емил Ефтимов е роден на 16 август 1961 г. Той заема най-високия професионален военен пост в Българската армия от 30 март 2020 г.
По време на военната си кариера е удостоен с редица отличия, сред които наградният знак на Министерството на отбраната „За вярна служба под знамената“ и почетният знак „Свети Георги“.
С предложението на правителството се поставя началото на процедурата по официалното му освобождаване от длъжност и от военна служба в началото на следващата година.