Образованието, здравеопазването и отбраната са сред основните приоритети в бюджета на Турция

Проектобюджетът на Турция за 2027 г. вече е внесен в парламента, като образованието е определено за основен приоритет в разпределението на държавните средства. За сектора са предвидени 13,7% от бюджета, обяви президентът Реджеп Тайип Ердоган след заседание на правителството, излъчвано на живо в официалните му профили.

"Лъвският пай отново е за образованието, за което са предвидени 13,7 процента, а средствата за Министерството на образованието са 2,459 трилиона лири (близо 44,2 млрд. евро). Заедно със средствата за висше образование, парите за образование достигат рекордното ниво от 3,747 трилиона турски лири (67,26 млрд. евро)", заяви Ердоган.

Здравеопазването също е сред секторите със значително финансиране. За него са предвидени 2,134 трилиона турски лири (38,3 млрд. евро). С включването на средствата от социалните и здравните осигуровки общият ресурс за сектора достига 4,532 трилиона лири (81,35 млрд. евро).

За социални помощи и плащания в бюджета за 2027 г. са заложени 1,341 трилиона турски лири, равняващи се на около 24 млрд. евро.

Общите разходи на Турция за следващата година се очаква да достигнат 490 млрд. евро, докато прогнозните приходи са 23,4 трилиона турски лири (420 млрд. евро). Сред икономическите цели на правителството е безработицата да бъде задържана на равнище от 8%.

При представянето на финансовата рамка Ердоган заяви, че правителството ще продължи политиката за освобождаване от данъчно облагане на доходите на работещите на минимална заплата. Той обеща и мерки за подобряване на жизнения стандарт на пенсионерите.

"Поставяйки в центъра общественото благосъстояние и социалната справедливост, с бюджета за 2027 г. се надяваме да увеличим производителността и конкурентоспособността на страната ни и да направим икономиката ни по-устойчива на външни сътресения", заяви турският президент.

Значително увеличение на финансирането е предвидено и за обновяването на сградния фонд, социалното жилищно строителство и справянето с последиците от природни бедствия. По думите на Ердоган средствата за подпомагане на санирането и реновирането на сгради са увеличени със 176% и достигат 276 млрд. турски лири (5 млрд. евро).

Бюджетът за социални жилища е увеличен със 150% и ще възлиза на 250 млрд. лири (4,5 млрд. евро). За възстановяване след земетресенията и превенция на бедствия са предвидени 769 млрд. турски лири (13,8 млрд. евро).

Разходите за отбрана се очаква да достигнат 3,454 трилиона турски лири (62 млрд. евро). За земеделие в предоставените данни са посочени 1,305 млрд. турски лири (23,4 млн. евро).