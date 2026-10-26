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Ердоган: Не искаме да плащаме цената на конфликти, породени от други

Ердоган: Не искаме да плащаме цената на конфликти, породени от други
АП/БТА

Тук най-важното за нас е, без да загубим стабилността, без да се отклоняваме от пътя си, без да губим темпото си, да увеличим усилията си по този път и да продължим по него, заяви турският президент

Турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган направи коментар относно събитията в Иран и рисковете от предстоящи военни действия в Ислямската република, предава БТА. Той подчерта, че Анкара се противопоставя на разрастването на конфликтите в Близкия изток и няма намерение да понася негативните последици от чужди решения. 

„Надеждата ни е да се избягват всякакви стъпки, заради които регионът ни би бил обхванат от насилие. Не искаме да виждане ново напрежение и зони на конфликти в него. Не искаме и да плащаме цената на конфликти, породени от други“, обяви Ердоган след правителствено заседание в реч, излъчена директно в официалните му канали в социалните мрежи. 

Изявлението му съвпадна с провеждането на ключови дипломатически разговори в Техеран, където пратеници на Турция, Саудитска Арабия и Пакистан (страните от Пакта от Мека) преговарят с иранското ръководство за туширане на напрежението и постигане на траен мир.

В срещата от страна на домакините участват президентът Масуд Пезешкиан, външният министър Абас Арагчи и секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Мохсен Резаи. Турската делегация се предводи от шефа на разузнаването МИТ Ибрахим Калън, саудитската – от военния министър принц Халид бин Салман, а пакистанската – от началника на армията фелдмаршал Асим Мунир. 

Тази позиция срещу евентуална военна офанзива в Иран бе препотвърдена и миналия петък по време на домакинствана от Турция среща на външните министри във форматите R4 (Турция, Египет, Саудитска Арабия), E3 (Великобритания, Германия, Франция) и Италия. 

Президентът Ердоган обърна внимание и на икономическия аспект, като посочи, че съобщенията за неотдавнашни атаки срещу съседен Иран веднага са предизвикали нов скок в цените на горивата. Въпреки че увери в способността на Турция да се справи с икономическите предизвикателства, той изтъкна, че стабилността остава фундаментален приоритет за целия регион. 

„Този древен регион, който в продължение на векове е бил дом на цивилизациите и е дал ход на развитието на историята на човечеството, повече от всичко заслужава мир, стабилност и сигурност. Тук най-важното за нас е, без да загубим стабилността, без да се отклоняваме от пътя си, без да губим темпото си, да увеличим усилията си по този път и да продължим по него“, заключи турският лидер. 

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