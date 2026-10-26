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Президентът на Иран призова за регионално единство на среща с Пакта от Мека

Президентът на Иран призова за регионално единство на среща с Пакта от Мека
АП/БТА

Иранската ядрена програма не е включена в дневния ред на разговорите, съобщават от Техеран

Иранският президент Масуд Пезешкиан отправи призив за „регионално единство“ по време на събралите се днес в Техеран високопоставени представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан – държавите, които наскоро подписаха в Мека пакт за взаимна отбрана.

На срещата, посветена на регионалната сигурност, Пезешкиан изрази надежда, че присъствието на влиятелни ислямски страни ще укрепи сплотеността в региона и призова за съгласувани съвместни позиции между тях, съобщава Франс прес. 

Междувременно високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс, изрично уточни, че иранската ядрена програма не е включена в дневния ред на разговорите с държавите от Пакта от Мека. Той допълни, че Съединените щати трябва първо да приемат условията на Техеран за трайно прекратяване на конфликта, който според него Вашингтон води срещу Ислямската република.

Въпросното иранско предложение бе предадено на САЩ чрез посредници в средата на септември тази година и предвижда вдигане на американската блокада над иранските пристанища, облекчаване на санкциите върху петролния износ на страната и окончателно спиране на военните действия по всички регионални фронтове. 

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