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Правителството: Няма да следваме примери на цензура

Правителството: Няма да следваме примери на цензура
Снимка: БТА

"Правителствената информационна служба ще продължи да информира обществото за позициите и действията на премиера"

След като от Инициативния комитет на Андрей Гюров заявиха, че е нарушение на Изборния кодекс от правителството да се агитира за единия кандидат за президентския пост, от Министерския съвет публикуваха следния текст:
 
В отговор на отправените въпроси за сезирането на ЦИК от страна на Инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, за предполагаеми нарушения на Изборния кодекс от министър-председателя Румен Радев чрез предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова, разпространена посредством официалните информационни канали на Министерския съвет и за аналогични твърдения на журналисти, Правителствената информационна служба разпространява следната позиция:
▶️ Отговорност на Правителствената информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството.
▶️ Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери.
▶️ Обръщаме внимание и че при отразяването на днешния медиен брифинг на министър-председателя Румен Радев от Правителствената информационна служба, все още не е започнала предизборната кампания по силата на Изборния кодекс преди провеждането на новия избор (втория тур) на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, съгласно чл. 342 (3) от Изборния кодекс.
▶️ Правителствената информационна служба ще продължи да информира българското общество за позициите и действията на министър-председателя и вярва, че почтените български медии ще направят същото, като не се поддават на опити за налагане и легитимиране на цензура от определени политически кръгове. 
 
Таралеж направи справка в правния сайт "Лекс" за текста на цитирания чл. 342
Чл. 342. (1) Централната избирателна комисия обявява резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката веднага след тяхното определяне, но не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен.
(2) Когато никой от кандидатите не е избран, Централната избирателна комисия определя първите двама кандидати по листи, получили най-много действителни гласове, и произвежда нов избор в срока по чл. 93, ал. 4 от Конституцията.
(3) Предизборната кампания по ал. 2 започва от определяне на кандидатите и продължава до 24 часа преди изборния ден.
 

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