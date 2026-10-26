Правителството: Няма да следваме примери на цензура

След като от Инициативния комитет на Андрей Гюров заявиха, че е нарушение на Изборния кодекс от правителството да се агитира за единия кандидат за президентския пост, от Министерския съвет публикуваха следния текст:

В отговор на отправените въпроси за сезирането на ЦИК от страна на Инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, за предполагаеми нарушения на Изборния кодекс от министър-председателя Румен Радев чрез предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова, разпространена посредством официалните информационни канали на Министерския съвет и за аналогични твърдения на журналисти, Правителствената информационна служба разпространява следната позиция: