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ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро

ЦСКА пуска билетите за завръщането на „Армията“, цените са от 12 до 125 евро
Facebook/CSKA

Приоритетната продажба за мача със Славия започва на 27 октомври, а ден по-късно пропуските ще бъдат достъпни за всички притежатели на фен карти

ЦСКА обяви началото на продажбата на билети за първия официален мач на изцяло реконструирания стадион „Българска армия“.

„Червените“ ще се завърнат в своя дом със столично дерби срещу Славия от 14-ия кръг на Първа лига. Двубоят ще се играе на 31 октомври от 19:30 часа.

Продажбата стартира на 27 октомври, когато онлайн билети ще могат да закупят единствено притежателите на абонаментни карти на ЦСКА за сезон 2025/26. Всеки от тях ще има право на един пропуск след регистриране на картата си.

Останалите билети ще бъдат пуснати в свободна продажба на 28 октомври. Те ще бъдат достъпни за всички притежатели на валидна фен карта на ЦСКА.

Цените на билетите са:

  • Сектор А, ниво „Silver“ - 125 евро

  • Сектор А, ниво „Bronze“ с включен кетъринг, вход А1 - 50 евро

  • Сектор А, ниво „Bronze“, вход А5 - 30 евро

  • Сектор В - 20 евро

  • Сектор Б - 15 евро

  • Сектор Г - 12 евро

  • Сектор Б за гости - 12 евро

Подробните инструкции за закупуването на онлайн билет са публикувани на официалния сайт на клуба.

„От утре стартира продажбата на билети за първото домакинство на ЦСКА на стадион „Българска армия“ след реконструкцията“, написаха от клуба.

ЦСКА не е играл официален мач на своя стадион от декември 2023 година. След това старото съоръжение беше разрушено, а на негово място беше изграден изцяло обновеният клубен дом.

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