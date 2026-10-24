Официално: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия“ на 31 октомври

ЦСКА обяви дългоочакваното си завръщане на изцяло реконструирания стадион „Българска армия“. Първият официален двубой на новото съоръжение ще бъде домакинството на Славия от 14-ия кръг на Първа лига на 31 октомври от 19:30 часа.

„Дългогодишната ни мечта е факт! Живеехме за този момент, поколения верни армейци жадуваха за този миг. Завръщаме се у дома! Завръщаме се на „Армията“!“, написаха от клуба.

„Червените“ очакват окончателното потвърждение от Българския футболен съюз до вторник, 27 октомври. Веднага след това ще започне продажбата на билети за историческия мач.

На 27 октомври право да закупят по един билет ще имат притежателите на абонаментни карти за сезон 2025/26. Ден по-късно останалите места ще бъдат пуснати в свободна продажба за всички притежатели на фен карта на ЦСКА. Цените и начините за закупуване ще бъдат обявени на 26 октомври.

На стадиона все още продължават довършителни дейности и тестове на част от системите. „Направихме и невъзможното, за да ускорим всички срокове и да изпреварим графика. Молим за разбиране при възникване на евентуални трудности по време на първото домакинство“, заявиха от ръководството.

Продажбата на сезонни абонаментни карти ще започне през зимната пауза. До Коледа отделни билети ще се продават за мачовете със Славия и Септември, както и за европейските домакинства срещу Трабзонспор на 26 ноември и Тюн на 17 декември.

Официалната церемония по откриването на стадиона ще се проведе на по-късен етап. За двубоя със Славия привържениците са поканени да пристигнат два часа преди началото, за да отбележат заедно завръщането на ЦСКА в неговия дом.