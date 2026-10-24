Николай Василев: Най-високият икономически растеж у нас беше при бюджетни излишъци

България трябва да промени фискалната си политика и да се стреми към бюджетни излишъци вместо към дефицити. Това заяви бившият министър на икономиката Николай Василев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS, коментирайки предстоящите дебати за бюджета за 2027 г.

Според Василев официално обявяваните бюджетни дефицити не отразяват реалното състояние на публичните финанси. По думите му правителствата посочват стойности около 3%, докато действителният дефицит може да е значително по-висок. Той изрази мнение, че през последните седем години, както и през следващите седем, страната е трябвало да се стреми към бюджетни излишъци.

Бившият министър коментира и планирания за 2027 г. дефицит от 4,3%, както и очакваното увеличение на държавния дълг. Той посочи, че според него периодите на най-висок икономически растеж в България през последните 36 години са били свързани с наличието на бюджетни излишъци. Василев подчерта, че тогава държавата е разполагала с повече възможности за инвестиции и увеличаване на доходите.

Инфлацията и цените остават във фокуса

По отношение на поскъпването Василев направи разграничение между реалната инфлация и усещането на потребителите за увеличението на цените. Той не отрече, че инфлацията е проблем, но заяви, че според него ситуацията в България не е сравнима с мащабна криза, предизвикана от война, природно бедствие, пандемия или рецесия.

Бившият министър се обяви и против автоматичното определяне на високите търговски надценки като признак за нарушение. Според него свободната пазарна икономика позволява на търговците сами да определят цените си, а конкуренцията ограничава възможностите за съгласувано поведение.

Василев подчерта, че на българския пазар се предлагат огромен брой стоки и услуги и изрази скептицизъм към тезата, че всички търговци могат да действат като единен картел.

Като пример той посочи, че дори надценка от 5000% върху дадена стока не е непременно незаконна или неморална, ако има потребители, готови да платят съответната цена. По думите му търговецът следва да изпълнява данъчните си задължения.

Изказванията на Василев поставят акцент върху необходимостта от по-строга бюджетна дисциплина и върху ролята на свободната конкуренция при формирането на цените.