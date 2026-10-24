Борислав Цеков: Служителят на НСО трябва да бъде осъден, ако законът се приложи правилно

В петък съдът отхвърли искането на прокуратурата за задържане под стража на служителя на Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов. Случаят беше коментиран от експерта по конституционно право Борислав Цеков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Според Цеков решението за мярката за неотклонение не предрешава крайния изход на наказателното дело. Той подчерта, че преценката дали обвиняемият да остане в ареста е различна от тази дали вината му ще бъде доказана с присъда.

Експертът обърна внимание на разпоредбите в Закона за НСО, според които физическа сила може да се използва единствено при абсолютна необходимост. По думите му работата на охранителите е да предотвратяват нападения и противоправни действия, а не да спират опити за разговор.

Цеков отхвърли и аргумента, че служителят не е могъл да предвиди развитието на ситуацията, тъй като в конкретния случай е участвал журналист. Той подчерта, че употребата на сила трябва да бъде съобразена с необходимостта от защита на живота и здравето на хората.

„Въпросният служител трябва да бъде осъден, ако законът бъде приложен правилно“, заяви Цеков.