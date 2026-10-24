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Мадрид излезе на протест за пенсиите: спорът за приватизацията влиза в предизборната битка

Мадрид излезе на протест за пенсиите: спорът за приватизацията влиза в предизборната битка

Десетки хиляди души преминаха през центъра на Мадрид днес, 24 октомври, с искане пенсиите да запазят покупателната си сила и да останат публични. Правителствената делегация оцени участниците на около 25 000, а организаторите — на 50 000.

Демонстрантите настояха пенсиите да се повишават според реалната инфлация и отхвърлиха евентуалното им приватизиране. Протестът се провежда пет седмици преди парламентарните избори, а темата вече се превърна в спор между управляващите социалисти и опозиционната Народна партия. 

Около 6,8 милиона души в Испания получават държавна пенсия. Според данните на социалното министерство средният размер през септември е бил 1576 евро месечно. 

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