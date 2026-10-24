Мадрид излезе на протест за пенсиите: спорът за приватизацията влиза в предизборната битка

Демонстрантите настояха пенсиите да се повишават според реалната инфлация и отхвърлиха евентуалното им приватизиране. Протестът се провежда пет седмици преди парламентарните избори, а темата вече се превърна в спор между управляващите социалисти и опозиционната Народна партия.

Около 6,8 милиона души в Испания получават държавна пенсия. Според данните на социалното министерство средният размер през септември е бил 1576 евро месечно.