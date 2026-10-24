Любо Пенев след равенството с Ботев Враца: Не съм доволен от една точка

Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев изрази разочарование след равенството 1:1 с Ботев Враца в 12-ия кръг на Първа лига. Специалистът призна, че отборът му трябва да бъде по-ефективен пред противниковата врата.

„През първото полувреме срещнахме добра съпротива. Продължихме да налагаме нашия стил, изравнихме и имахме още положения, но трябва да бъдем по-уверени и ефективни. Допуснахме гол след колективна грешка, която ще коригираме“, заяви Пенев.

Наставникът подчерта, че е останал доволен от желанието и работата на футболистите си. Според него напрежението в отбора трябва да бъде преодоляно с търпение и спокойствие.

„Бяхме много близо до победата. Отборът работи добре и заслужава повече точки. Ще похваля момчетата, защото се стараят. Головете ще дойдат“, добави треньорът.

Пенев обяви и основната цел пред „железничарите“ през сезона. „Не съм доволен от една точка - нито у дома, нито като гост. През последните години най-доброто класиране на отбора е около девето или десето място. Ще направим всичко необходимо да променим тази статистика. Искаме да бъдем в първата осмица“, завърши той.