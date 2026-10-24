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Локомотив София и Ботев Враца си поделиха точките

Локомотив София и Ботев Враца си поделиха точките
Facebook/ФК Локомотив София 1929

Хосе Гайегос и Анте Аралица оформиха равенството 1:1 в „Надежда“

Локомотив София и Ботев Враца завършиха 1:1 в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Гостите поведоха в края на първото полувреме, но „железничарите“ изравниха след почивката.

Ботев създаде първите сериозни положения. Мартин Петков на два пъти получи възможност да открие резултата, но не намери очертанията на вратата. Малко по-късно Мартин Величков спаси опасен удар на Радослав Цонев.

Врачани поведоха в 42-рата минута. Калоян Костов отклони топката назад при въздушно единоборство, а Хосе Гайегос се възползва, напредна и хладнокръвно преодоля вратаря на домакините.

Локомотив изравни в 55-ата минута, когато Спас Делев центрира към наказателното поле, а Анте Аралица насочи топката с глава във вратата на Марин Орлинов.

Домакините потърсиха пълен обрат, но защитата на Ботев се справи при опасно разбъркване след корнер. Адил Тауи също имаше възможност, но ударът му с глава беше слаб.

 След равенството врачани са десети с 10 точки, а Локомотив остава непосредствено зад тях с девет.

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