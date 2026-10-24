Медведев стигна до финала в Алмати след отказване на Бублик

Даниил Медведев се класира за финала на турнира от сериите ATP 250 в Алмати, след като Александър Бублик се отказа след края на първия сет.

Водачът в схемата спечели откриващата част с 6:3 за 24 минути, след което представителят на Казахстан прекрати участието си заради физически проблем.

Това беше деветият мач между двамата на професионално ниво. Световният №5 Медведев вече има осем победи срещу 19-ия в ранглистата Бублик.

Руснакът продължава защитата на титлата си без загубен сет. В решителния двубой той ще се изправи срещу грузинския квалификант Николоз Басилашвили.