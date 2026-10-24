Милен Иванов: Бизнес спор вероятно е довел до убийството на Слави Бинев

Битов конфликт между познати или бизнес партньори, който е излязъл извън контрол, е една от вероятните версии за убийството на бизнесмена Слави Бинев в столичния квартал „Павлово“. Това коментира бившият заместник-ректор на Академията на МВР Милен Иванов.

Според него информацията, оповестена от властите, насочва към версията за престъпление, извършено в резултат на внезапно изостряне на конфликт, а не към предварително планирано поръчково убийство.

„Това, което разказа и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, показва много ясно, че става дума за инцидентно престъпление. Никой не прави поръчкови убийства рано сутринта в събота, отивайки в дома на лицето“, посочи Иванов.

Неуредени бизнес отношения може да са в основата на конфликта

Бившият заместник-ректор на Академията на МВР определи действията на полицията като ефективни и навременни.

„Намесата на полицията е изключително ефективна и навременна. Полицията си е свършила работата в пълен обем“, заяви той.

Иванов коментира и дали поредицата от тежки криминални случаи в страната е признак за нарастване на престъпността. Според него убийството на Слави Бинев не бива автоматично да се свързва с поръчковите престъпления или с обща ескалация на криминалната обстановка.

„Това според мен е прекалено. Трагичният инцидент със Слави Бинев не може да се причисли към поръчковите убийства или към някаква ескалация на криминалната среда в държавата. Просто е съвпадение“, смята той.

В предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS Иванов посочи, че финансови разногласия може да са сред възможните мотиви за престъплението.

„Не точно строителството, а парите – около големия бизнес. Някой от тримата или и тримата са имали неуредени сметки и бизнес отношения, които явно са се изострили в етапа на тяхното изясняване“, заяви той.

Разследването трябва да изясни как се е стигнало до фаталния изстрел

По думите на Иванов напрежението по време на срещата вероятно е ескалирало до фаталния изстрел. Той обаче подчерта, че подробностите около случилото се все още не са известни.

„Ние не знаем подробности за самата среща. Съвсем логично е в такава свръхемоционална истерия някой да произведе такъв изстрел, именно в главата. Това е съвсем психологически обосновано“, коментира експертът.

Той допусна, че мотивите могат да бъдат различни или да се съчетават. Според него разследването трябва да установи и дали жена е имала отношение към конфликта, както и каква евентуално е била ролята ѝ.

Иванов предположи също, че задържаните, които не са извършители на убийството, може да дадат повече информация за случилото се в опит да избегнат тежки наказания.

Посочените версии са коментари на Милен Иванов. Окончателните обстоятелства и мотивите за убийството трябва да бъдат установени от разследващите органи.