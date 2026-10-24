Почетоха Слави Бинев с минута мълчание на турнир по таекуондо в София

С минута мълчание беше почетена паметта на Слави Бинев по време на международния турнир по таекуондо "Рамус София къп" 2026, който се провежда днес в София. Официалната церемония по откриването на спортното събитие беше отменена след новината за убийството на председателя на Българската федерация по таекуондо.

Откриването беше насрочено за 12:00 часа под патронажа на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. След информацията за смъртта на Бинев отпадна и планираното участие на вътрешния министър в церемонията.

Въпреки промяната в официалната програма международният турнир се провежда. Участниците почетоха паметта на Бинев с минута мълчание.

От таекуондо клуб "Рамусьф" изразиха дълбоки съболезнования към семейството и близките му.

Слави Бинев има дългогодишен принос към развитието на таекуондото в България. Той е бивш състезател и европейски шампион, а през 2026 г. е преизбран за председател на Българската федерация по таекуондо.

Към момента на съобщението от спортния клуб не са оповестени промени в провеждането на самите състезания.