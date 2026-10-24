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МВР: Финансов спор е основната версия за убийството на Слави Бинев

МВР: Финансов спор е основната версия за убийството на Слави Бинев
БТА

Трима души са задържани, а разследващите са открили укрито оръжие. Засега няма данни престъплението да е поръчково, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов

Неуредени финансови отношения са основната версия, по която работи МВР във връзка с убийството на бизнесмена Слави Бинев. Това съобщи главният секретар на вътрешното министерство Любомир Николов по време на брифинг пред журналисти.

По думите му трима души са задържани във връзка с престъплението, като към момента събраните доказателства не дават основание убийството да бъде определено като поръчково.

Николов уточни, че Бинев е бил с прострелна рана в главата. Разследващите все още не са установили връзка между убития бизнесмен и задържаните лица.

Двама от задържаните се занимават със строителен бизнес и изграждат два комплекса в София. Главният секретар на МВР посочи, че две от лицата са с турски имена, а едно притежава българска лична карта, без да уточни гражданството им.

При разследването е открито укрито оръжие, както и втори пистолет, който е законно притежаван. Според Николов лицата, занимаващи се със строителния бизнес, разполагат със законно оръжие.

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в столичния квартал "Павлово". По-рано стана ясно, че тримата заподозрени са задържани на автомагистрала "Тракия".

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени точните обстоятелства около престъплението и евентуалната съпричастност на задържаните.

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