Слави Бинев е застрелян в София, съобщава "24 часа"

Бизнесменът и бивш евродепутат Слави Бинев е бил застрелян в столичния квартал "Павлово", съобщава "24 часа", позовавайки се на негови съседи.

Според публикацията полицията разследва случая, а на мястото са изпратени криминалисти, които работят по изясняването на обстоятелствата около предполагаемото убийство.

По нова информация убийството е извършено около 10:00 часа, като са произведени няколко изстрела. Сигналът до Спешна помощ е подаден в 10:28 часа, а медицинският екип е пристигнал седем минути по-късно, когато е констатирана смъртта на Бинев.

Според информация на bTV от източници в МВР сигналът е подаден от познат на бизнесмена. Той съобщил, че няколко души са отишли при Бинев, след което чул изстрели.

БНТ съобщава за задържани заподозрени по случая. Към момента не са оповестени подробности за самоличността им и евентуалната им съпричастност към престъплението.

Повече за живота на Слави Бинев, бизнес начинанията му през 90-те години, политическата му кариера и противоречията около името му можете да прочетете в материала на "Таралеж": "Кой е Слави Бинев - от бизнеса през 90-те до Европейския парламент".