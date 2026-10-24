Новини
Търси
Подкаст
Общество

След сигнали за лоши условия: НКЖИ предприема мерки на гара "София-север“

След сигнали за лоши условия: НКЖИ предприема мерки на гара "София-север“
ФБ

От железопътната компания са поискали съдействие от полицията и жандармерията за сигурността на пътниците и обещават по-строг контрол върху хигиената

Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) уверява, че предприема мерки за подобряване на условията на гара "София-север“ след сигнали за лоша хигиена, употреба на алкохол и тютюнопушене в сградата. Това стана ясно от позиция на представители на компанията пред NOVA.

Заради ремонта на Централна гара София през гара "София-север“ преминават около 4000 пътници месечно. Въпреки увеличеното значение на гарата за железопътния транспорт в столицата, пътуващите се сблъскват с редица неудобства.

В телевизионен репортаж от миналата седмица бяха показани проблеми с чистотата и условията за престой на пътниците. След излъчването му от НКЖИ представиха мерките, които според ръководството се предприемат за подобряване на ситуацията.

Инж. Пламен Добрев, директор на дирекция "Управление движението на влаковете и капацитета“, заяви, че компанията е предприела необходимите действия за подобряване на хигиената.

От НКЖИ са изпратили писмо до Столичната дирекция на вътрешните работи и жандармерията с искане за съдействие при осигуряването на безопасността на пътниците.

Представители на компанията уверяват, че употребата на алкохол и тютюнопушенето в сградата не се допускат. Предвижда се и по-стриктно проследяване на изпълнението на задълженията от страна на охранителите.

Друг проблем е липсата на информация на чужди езици, която би улеснила чуждестранните пътници. Добрев посочи, че и по този въпрос са предприети мерки, без в предоставената информация да се уточнява какви точно са те.

От НКЖИ обещават да следят за поддържането на добра хигиена и спазването на изискванията за сигурност на гарата.

Дали обявените действия ще доведат до трайно подобрение на условията за пътниците, предстои да стане ясно.

Още по темата

Гара „Подуяне“ поема част от влаковете на Централна гара София от 2 ноември

Гара „Подуяне“ поема част от влаковете на Централна гара София от 2 ноември

Протест в Павликени заради влаковете, които няма да спират на местната гара

Протест в Павликени заради влаковете, които няма да спират на местната гара

Мизерия, алкохол и бездомни кучета: Пътници се страхуват на гара "София-север"

Мизерия, алкохол и бездомни кучета: Пътници се страхуват на гара "София-север"

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Кристиан Николов остава в затвора, прокуратурата обжалва освобождаването му

Кристиан Николов остава в затвора, прокуратурата обжалва освобождаването му

КЗП проверява поскъпването на ученическите екскурзии, лекарствата и услугите

КЗП проверява поскъпването на ученическите екскурзии, лекарствата и услугите

Трима задържани след убийството на Слави Бинев; мотивът остава неясен

Трима задържани след убийството на Слави Бинев; мотивът остава неясен

Трима задържани на АМ "Хемус" за убийството на Слави Бинев

Трима задържани на АМ "Хемус" за убийството на Слави Бинев

Гъста мъгла на летище София: Видимостта падна до 350 метра

Гъста мъгла на летище София: Видимостта падна до 350 метра

Водещи

Скандалите около Вучич преди вота: 500 000 избиратели без точен адрес и обвинение за „нагласени“ избори

Скандалите около Вучич преди вота: 500 000 избиратели без точен адрес и обвинение за „нагласени“ избори

  • Преди 3 минути
Кристиан Николов остава в затвора, прокуратурата обжалва освобождаването му

Кристиан Николов остава в затвора, прокуратурата обжалва освобождаването му

  • Преди 7 минути
КЗП проверява поскъпването на ученическите екскурзии, лекарствата и услугите

КЗП проверява поскъпването на ученическите екскурзии, лекарствата и услугите

  • Преди 7 минути
Джобът на малките удоволствия: Кафето никога не е само кафе

Джобът на малките удоволствия: Кафето никога не е само кафе

  • Преди 12 минути
Трима задържани след убийството на Слави Бинев; мотивът остава неясен

Трима задържани след убийството на Слави Бинев; мотивът остава неясен

  • Преди 22 минути
Трима задържани на АМ "Хемус" за убийството на Слави Бинев

Трима задържани на АМ "Хемус" за убийството на Слави Бинев

COVID-19 продължава да циркулира и крие риск за уязвимите групи, предупреди инфекционист

COVID-19 продължава да циркулира и крие риск за уязвимите групи, предупреди инфекционист

  • Преди 24 минути
Гъста мъгла на летище София: Видимостта падна до 350 метра

Гъста мъгла на летище София: Видимостта падна до 350 метра

Ясно и слънчево в планините, температурите са между 2 и 6 градуса

Ясно и слънчево в планините, температурите са между 2 и 6 градуса

  • Преди 38 минути
Кой е Слави Бинев - от бизнеса през 90-те до Европейския парламент

Кой е Слави Бинев - от бизнеса през 90-те до Европейския парламент

  • Преди 1 час
Слави Бинев е застрелян в София, съобщава "24 часа"

Слави Бинев е застрелян в София, съобщава "24 часа"

Тръмп допусна нова военна операция срещу Иран на фона на поскъпването на горивата

Тръмп допусна нова военна операция срещу Иран на фона на поскъпването на горивата

  • Преди 1 час
Втора поредна нощ на масови сбивания в Петрич, има пострадали

Втора поредна нощ на масови сбивания в Петрич, има пострадали

Проучване: Някои храни в Пловдив са по-скъпи от тези в Дубай

Проучване: Някои храни в Пловдив са по-скъпи от тези в Дубай

Зеленски очаква решение от САЩ за ограниченията на "Старлинк" до 72 часа

Зеленски очаква решение от САЩ за ограниченията на "Старлинк" до 72 часа

  • Преди 2 часа