След сигнали за лоши условия: НКЖИ предприема мерки на гара "София-север“

Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) уверява, че предприема мерки за подобряване на условията на гара "София-север“ след сигнали за лоша хигиена, употреба на алкохол и тютюнопушене в сградата. Това стана ясно от позиция на представители на компанията пред NOVA.

Заради ремонта на Централна гара София през гара "София-север“ преминават около 4000 пътници месечно. Въпреки увеличеното значение на гарата за железопътния транспорт в столицата, пътуващите се сблъскват с редица неудобства.

В телевизионен репортаж от миналата седмица бяха показани проблеми с чистотата и условията за престой на пътниците. След излъчването му от НКЖИ представиха мерките, които според ръководството се предприемат за подобряване на ситуацията.

Инж. Пламен Добрев, директор на дирекция "Управление движението на влаковете и капацитета“, заяви, че компанията е предприела необходимите действия за подобряване на хигиената.

От НКЖИ са изпратили писмо до Столичната дирекция на вътрешните работи и жандармерията с искане за съдействие при осигуряването на безопасността на пътниците.

Представители на компанията уверяват, че употребата на алкохол и тютюнопушенето в сградата не се допускат. Предвижда се и по-стриктно проследяване на изпълнението на задълженията от страна на охранителите.

Друг проблем е липсата на информация на чужди езици, която би улеснила чуждестранните пътници. Добрев посочи, че и по този въпрос са предприети мерки, без в предоставената информация да се уточнява какви точно са те.

От НКЖИ обещават да следят за поддържането на добра хигиена и спазването на изискванията за сигурност на гарата.

Дали обявените действия ще доведат до трайно подобрение на условията за пътниците, предстои да стане ясно.