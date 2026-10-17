Мизерия, алкохол и бездомни кучета: Пътници се страхуват на гара "София-север"

Мизерни условия, употреба на алкохол в чакалнята и бездомни кучета посрещат пътниците на гара "София-север". Заради ремонта на коловози на Централна гара в столицата много хора са принудени ежедневно да използват именно тази гара, показва репортаж на NOVA.

Пътници разказват, че се чувстват несигурни заради поведението на хора, които употребяват алкохол на територията на гарата.

"Пияни доста съм срещала. Когато ги видиш, без да искаш трепериш", споделя Иванка Кръстева. Други пътници се оплакват от силна миризма на алкохол и цигари.

Служителките на билетната каса работят зад заключена врата и общуват с пътниците през малък отвор. По думите им полицията многократно е посещавала гарата, но проблемът продължава.

"Полиция идва. И нищо. Гражданите обаче не се оплакват, не подават сигнали, никой нищо не прави. Само ние се обаждаме - полицаите идват, проверяват личните карти и си тръгват", разказва една от служителките.

Допълнителен проблем са бездомните кучета, които се движат свободно в района. От общинското предприятие "Екоравновесие" посочват, че животните са кастрирани и чипирани и според тях няма проблем с наличието на глутници.

Така гара "София-север", която заради ремонтните дейности се превърна във важна спирка за пътуващите към столицата, продължава да поражда въпроси за хигиената, сигурността и условията, при които ежедневно се обслужват пътниците.