Škoda Group поема възстановяването на повредените влакове у нас

Ангажимента си към експлоатацията на новите електрически влакове в България потвърди Škoda Group, като компанията посочи, че предприема действия за бързото възстановяване на мотрисите, повредени при инциденти.

„Безопасността, надеждността и доверието на пътниците са основният ни приоритет“, посочи Олеся Лачи, вицепрезидент „Южна и Източна Европа“ в Škoda Group. От общо 25 влака по договора досега са доставени 23, а останалите два се очаква да бъдат предадени през октомври. За допълнителна инспекция повредените мотриси се транспортират до Чехия.

„Модернизацията не е еднократна доставка, тя е процес“, отбеляза Лачи.

Компанията заявява готовност да продължи партньорството си с България и да достави допълнителни влакове.