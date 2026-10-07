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Škoda Group поема възстановяването на повредените влакове у нас

Škoda Group поема възстановяването на повредените влакове у нас
Министерство на транспорта и съобщенията

Компанията потвърди ангажимента си към България и заяви готовност за доставка на още мотриси

Ангажимента си към експлоатацията на новите електрически влакове в България потвърди Škoda Group, като компанията посочи, че предприема действия за бързото възстановяване на мотрисите, повредени при инциденти.

Безопасността, надеждността и доверието на пътниците са основният ни приоритет“, посочи Олеся Лачи, вицепрезидент „Южна и Източна Европа“ в Škoda Group. От общо 25 влака по договора досега са доставени 23, а останалите два се очаква да бъдат предадени през октомври. За допълнителна инспекция повредените мотриси се транспортират до Чехия.

Модернизацията не е еднократна доставка, тя е процес“, отбеляза Лачи.

Компанията заявява готовност да продължи партньорството си с България и да достави допълнителни влакове.

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