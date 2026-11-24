Всички политически сили носят споделена отговорност за финансовите проблеми, довели до предупреждението на Европейската комисия за възможни санкции срещу България. Това заявиха от Министерството на финансите в официална позиция по повод оценката на Брюксел в рамките на Есенния пакет на Европейския семестър.

Европейската комисия отчете значително отклонение от препоръчаната траектория на нетните разходи за 2026 г. и преминаване към следващ етап от процедурата по прекомерен дефицит, който може да доведе до финансова санкция.

От финансовото министерство посочват, че настоящата ситуация е резултат от натрупани системни проблеми и продължителна политическа нестабилност.

Според ведомството част от причините са свързани с управленски практики, описани в одит на Сметната палата, както и с корекции в отчетения дефицит за 2025 г., потвърдени от Евростат.

"Тези действия заложиха тежки структурни изкривявания в публичните финанси още преди сформирането на настоящото управление", заявяват от министерството.

Като друг основен фактор се посочва забавеното приемане на държавния бюджет за 2026 г.

От ведомството припомнят, че устойчиво парламентарно мнозинство е било формирано едва през май, а редовният бюджет е приет на 24 юли. Дотогава страната е работила при действието на удължителен закон.

Според Министерството на финансите това е ограничило възможностите за извършване на необходимите бюджетни корекции в рамките на годината.

Въпреки предупреждението от Брюксел ведомството защитава проекта за бюджет за 2027 г., като го определя като начало на програма за постепенно намаляване на дефицита.

Според правителствените разчети дефицитът на сектор "Държавно управление" трябва да спадне от около 5% от БВП през 2026 г. до 4,2% през 2027 г.

"Добрата прогноза на ЕК за следващата година е категорично доказателство, че курсът е правилен", посочват от министерството.

Оттам твърдят, че предвидените мерки ще позволят постепенно преодоляване на фискалните дисбаланси, без да бъдат застрашени основните социални ангажименти на държавата.

Министерството уверява още, че евентуалната санкция няма да засегне петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и не очаква блокиране на средства от европейските фондове.

"Правителството ще продължи да възстановява финансовата стабилност на държавата, като стриктно защитава основните социални ангажименти, подкрепата за уязвимите групи и предвидимостта за гражданите и публичните услуги", заявяват от ведомството.

В заключение Министерството на финансите призова всички парламентарни формации към отговорно поведение при обсъждането и приемането на бюджета за 2027 г.

Позицията идва след острите критики на лидерите на ГЕРБ и "Продължаваме Промяната" Бойко Борисов и Асен Василев, които обвиниха правителството за опасността от европейска санкция.