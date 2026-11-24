Латвийският шарже д‘афер в Москва Рамона Красовска е била извикана от руското Министерство на вътрешните работи, по повод несъгласие от страна на Русия с решението на Латвия да прекрати трудовите договори на местни служители в руското посолство в Рига, предаде БТА.

Руското дипломатическо учреждение извика Красовска във връзка с този казус и миналия месец. Тогава от министерството казаха, че латвийските власти искат изтегляне на целия дипломатически персонал от отдела за социално осигуряване в руското посолство, което застрашава изплащането на пенсиите и социалните помощи на близо 6000 руски военни пенсионери и членовете на техните семейства, живеещи в Латвия.

Литва и Латвия са сред най-решителните поддръжници на Украйна, която от близо пет години се съпротивлява на руската инвазия. Те са поели ангажимент да предоставят на Киев ежегодна военна помощ в размер на 0,25 % от своя БВП. Освен това двете балтийски държави, които граничат както с Русия, така и с Беларус, отделят малко над 5 % от своя БВП за отбрана.