Украинска делегация ще посети САЩ за преговори

Украинска делегация ще посети САЩ утре и в събота за преговори, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той призова американския президент Доналд Тръмп да увеличи натиска върху Русия, предаде Ройтерс.

По време на посещението си в северния украински град Прилуки, който беше засегнат от смъртоносна руска атака, Зеленски заяви, че е противоречиво едновременно да се обсъждат бъдещи икономически проекти с Москва и да се говори за дипломатически застой.

Украинският президент предупреди и за развитието на китайска сателитна система, която според него е аналог на американската „Старлинк“. По думите му Китай напредва в разработването на системата и обменя технологии с Русия.

Зеленски отново призова Вашингтон да разшири покритието на „Старлинк“ в Украйна, което според него би помогнало на страната да противодейства на руските ракетни установки.

Той определи като „ужасна грешка“ решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските милиардери Алишер Усманов и Михаил Фридман. В отговор Киев възнамерява да добави още 10 души към собствения си санкционен списък, каза Зеленски.

Украинският президент направи изявленията на фона на продължаващите дипломатически усилия за намиране на решение на конфликта и разговорите между Киев, Москва и Вашингтон.