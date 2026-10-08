Жертвите в Украйна растат: Руски удари по Киев отнеха три живота
Това стана ясно от думите на кмета на града Виталий Кличко
Масираните руски въздушни атаки срещу украинската столица Киев отнеха живота на трима души, а други 13 бяха ранени. Това стана ясно от думите на кмета на града Виталий Кличко. Снощната офанзива е преминала на две вълни, предизвиквайки сериозни разрушения в няколко градски зони.
Първоначалният удар е отнел живота на един човек и е ранил 11 граждани, девет от които бяха настанени в болница от медицинските екипи в тежко състояние. При втората вълна на нападението руски удар е поразил търговски обект в четириетажна сграда в столичния Соломянски окръг. На място е избухнал мащабен пожар, при който спасителните екипи откриха телата на двама загинали и успяха да изведат двама ранени изпод отломките. Към момента огънят в сградата вече е напълно потушен, а издирвателните дейности на терен продължават.
ТАРАЛЕЖ припомня, че успоредно с атаките над столицата, огромна трагедия се разигра в източния фронтови град Краматорск. По официални данни на украинските спасителни служби, най-кървавият инцидент за деня е регистриран именно там, след като руските сили са нанесли удар с управляеми планиращи бомби по два пътнически автобуса.
При нападението, което местните власти определиха като целенасочено военно престъпление срещу цивилното население, загинаха най-малко 33 души, а други 18 бяха тежко ранени. Трагедията принуди областната управа в Донецк изцяло да спре движението на обществения транспорт в Краматорск и съседния град Славянск от съображения за сигурност.