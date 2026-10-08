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Жертвите в Украйна растат: Руски удари по Киев отнеха три живота

Жертвите в Украйна растат: Руски удари по Киев отнеха три живота
АП/БТА

Това стана ясно от думите на кмета на града Виталий Кличко

Масираните руски въздушни атаки срещу украинската столица Киев отнеха живота на трима души, а други 13 бяха ранени. Това стана ясно от думите на кмета на града Виталий Кличко. Снощната офанзива е преминала на две вълни, предизвиквайки сериозни разрушения в няколко градски зони.

Първоначалният удар е отнел живота на един човек и е ранил 11 граждани, девет от които бяха настанени в болница от медицинските екипи в тежко състояние. При втората вълна на нападението руски удар е поразил търговски обект в четириетажна сграда в столичния Соломянски окръг. На място е избухнал мащабен пожар, при който спасителните екипи откриха телата на двама загинали и успяха да изведат двама ранени изпод отломките. Към момента огънят в сградата вече е напълно потушен, а издирвателните дейности на терен продължават.

ТАРАЛЕЖ припомня, че успоредно с атаките над столицата, огромна трагедия се разигра в източния фронтови град Краматорск. По официални данни на украинските спасителни служби, най-кървавият инцидент за деня е регистриран именно там, след като руските сили са нанесли удар с управляеми планиращи бомби по два пътнически автобуса.

При нападението, което местните власти определиха като целенасочено военно престъпление срещу цивилното население, загинаха най-малко 33 души, а други 18 бяха тежко ранени. Трагедията принуди областната управа в Донецк изцяло да спре движението на обществения транспорт в Краматорск и съседния град Славянск от съображения за сигурност.

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