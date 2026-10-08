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Великобритания наложи нови санкции срещу Русия, а ЕС удължи настоящите

Великобритания наложи нови санкции срещу Русия, а ЕС удължи настоящите
АП/БТА

Засегнати са "сенчестия флот" на Москва, конкретни физически лица и структури

Западните съюзници предприеха координиран дипломатически и икономически натиск срещу Москва, като Великобритания обяви нови финансови санкции, а Европейският съюз удължи мандата на наказателните си мерки срещу хибридните заплахи на Кремъл.

В официално изявление в четвъртък, британското външно министерство разшири санкционния си списък, насочвайки удара си директно срещу руските финансови услуги и т.нар. „сенчест флот“ на страната. Новите рестрикции на Лондон са насочени срещу компании, заподозрени в подпомагане на руската финансова система, както и срещу конкретни танкери, участващи в транспортирането и търговията с руски петролни продукти в заобикаляне на международните ограничения.

Паралелно с действията на Обединеното кралство, Съветът на ЕС обяви, че удължава с една година индивидуалните ограничителни мерки срещу лица и структури, отговорни за дестабилизиращите действия на Русия зад граница. Решението на Брюксел е продиктувано от зачестяващите хибридни дейности от страна на Москва, които включват масирано манипулиране на информация и злонамерена външна намеса, целящи да подкопаят сигурността и стабилността в рамките на ЕС.

Към момента този санкционен режим на ЕС, въведен първоначално през октомври 2024 г., се прилага спрямо 80 физически лица и 20 организации. За всички тях е предвидено пълно запориране на имуществото, като на гражданите и компаниите от Общността е изрично забранено да им предоставят каквито и да е икономически или финансови средства. За санкционираните руски граждани остава в сила и строгата забрана за влизане или транзитно преминаване през територията на държавите членки на ЕС.

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