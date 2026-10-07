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ЕС налага нови санкции на близо 1600 лица и компании в Русия заради войната в Украйна

ЕС налага нови санкции на близо 1600 лица и компании в Русия заради войната в Украйна
Снимка: AP/БТА

Новите мерки са насочени основно срещу руския военно-промишлен комплекс, а общият брой на санкционираните достига 4500

Европейският съюз е одобрил нов пакет санкции срещу близо 1600 физически и юридически лица, свързани с руската война срещу Украйна, съобщиха дипломати, цитирани от Франс прес.

Постоянните представители на държавите членки в Брюксел са подкрепили новите ограничения, които предвиждат замразяване на активите на санкционираните лица и забрана за пътуване в ЕС. Формалното им одобрение се очаква от министрите на външните работи на страните членки в понеделник в Люксембург.

Новите санкции са насочени конкретно срещу 743 физически и 826 юридически лица, свързани с руския военно-промишлен комплекс.

В списъка са добавени и близо 77 нови лица след проведените неотдавна парламентарни избори в Русия, които Брюксел определи като недемократични. Сред тях са и трима членове на руската Избирателна комисия.

С новия пакет общият брой на физическите и юридическите лица, санкционирани от ЕС заради войната на Русия срещу Украйна, достига 4500.

Новите ограничения идват на фона на разногласия между държавите членки относно отделни санкции.

Преди две седмици Франция успя да издейства премахването на санкциите срещу руско-узбекистанския бизнесмен Алишер Усманов. Париж мотивира решението си с "причини за националната сигурност".

Ходът на Франция беше критикуван от няколко европейски държави, които го определиха като опасен прецедент.

По примера на Франция Люксембург също успя да издейства отмяната на европейските санкции срещу руския бизнесмен Михаил Фридман, припомня АФП.

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