Ювентус постигна убедителна победа с 4:0 над Венеция в двубой от 12-ия кръг на Серия А. „Бианконерите“ решиха всичко през второто полувреме, а големият герой бе Ник Волтемаде, който се появи от резервната скамейка и имаше ключова роля за разгрома.

Звездата на Рома вкарва повече от Хари Кейн и Мбапе

Двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство, а гостите дори създадоха някои по-опасните положения през първата част. Феновете на Ювентус изразиха недоволството си с освирквания при прибирането на футболистите в съблекалнята.

След почивката обаче ситуацията се промени коренно. Волтемаде се появи в игра на мястото на контузения Керим Алайбегович и се нуждаеше от едва осем минути, за да открие резултата. Германският нападател се възползва от отбита топка след удар на Уестън Макени и преодоля Филип Станкович за 1:0 в 53-ата минута.

Само шест минути по-късно Волтемаде отново бе в центъра на събитията. Той комбинира отлично с Тюн Копмайнерс, който с прецизен удар покачи на 2:0. В 65-ата минута Хуан Кабал направи резултата класически. Защитникът се извиси над отбраната на Венеция след изпълнение на корнер и с глава прати топката в мрежата. Крайното 4:0 оформи Рандал Коло Муани в 71-вата минута от дузпа. Волтемаде първоначално изглеждаше готов да изпълни наказателния удар, но предостави топката на френския нападател, който не сгреши. Венеция имаше възможност да стигне поне до почетно попадение, но удар на Джон Йебоа срещна напречната греда.

Така Ювентус записа изключително важен успех, с който се изкачи на шестото място в класирането на Серия А. Тимът на Лучано Спалети вече е на пет точки от четвъртия Комо, който е следващият му съперник в първенството. За Венеция ситуацията остава тежка. Отборът продължава да заема предпоследното, 19-о място, с едва 6 точки от първите 12 кръга.