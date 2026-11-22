Рома няма загуба от началото на сезона в Серия А и мечтата за първа титла на Италия от 2001 година. В основата на силното представяне е Дониел Мален. Нидерландският нападател изравни клубен рекорд на „вълците", който стоеше непокътнат в продължение на 66 години.

Дониел Мален се развихри с четири гола при разгромна победа на Рома

Мален направи нещо изключително при разгромната победа срещу Парма с 5:1 в Серия А. Той реализира четири попадения и увеличи головия си актив в италианското първенство през календарната 2026 година до 26 гола.

Така 27-годишният футболист изравни постижението на Педро Манфредини, който през 1960 година също отбелязва 26 гола в рамките на една календарна година с екипа на Рома. Според статистическата компания Opta двамата са единствените играчи в историята на римския клуб с повече от 25 попадения в Серия А за една календарна година. Това не го е правил дори иконата Франческо Тоти.

Мален обаче има възможност да остане еднолично на върха. До края на 2026 година остават още шест седмици, а на нидерландеца му е необходим само един гол, за да постави нов клубен рекорд.

Повече голове от Кейн и Мбапе

Впечатляващата форма на нападателя го поставя пред някои от най-големите имена в европейския футбол. През 2026 година Мален има 26 шампионатни попадения, докато Хари Кейн от Байерн Мюнхен и Рафиня от Барселона са с по 21. Килиан Мбапе от Реал Мадрид е с 19 гола в испанското първенство.

Сравнението включва единствено попаденията в националните шампионати, без да се броят головете в европейските клубни турнири и срещите на националните отбори.

От общо 26-те си попадения, Мален реализира 14 през втората половина на миналия сезон, след като пристигна в Рома от Астън Вила. През настоящата кампания той има 12 гола в 11 мача и е водещият реализатор в Серия А.

Гасперини намери идеалната позиция за него

Една от основните причини за възхода на Мален е промяната в ролята му на терена. В предишните си отбори, нидерландецът често действаше по фланга, докато в Рома Джан Пиеро Гасперини го използва предимно като централен нападател.

Решението се оказа изключително успешно. Бързината, завършващият удар и усетът му към позиционирането го превърнаха в едно от най-опасните оръжия на римляните. Гасперини не скри задоволството си от представянето на своя футболист след разгрома над Парма.

„Мален пасва на нашия стил на футбол. Може би извличаме повече от него, отколкото бихме получили от нападател, който изглежда по-силен на хартия, но не се вписва толкова добре в начина ни на игра“, коментира наставникът. Рома вече работи и по нов договор за своя голмайстор, въпреки че настоящият му контракт е до 2030 година.