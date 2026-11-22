Милитаризацията на Европейския съюз и неговата икономика няма да доведе до устойчив икономически растеж. Това заяви бившият министър-председател и лидер на европейските социалисти Сергей Станишев пред БНТ, коментирайки преговорите за следващия многогодишен бюджет на ЕС.

Според него европейските държави трябва да намерят баланс между разходите за отбрана и инвестициите в икономическото развитие, като запазят средствата за сближаване.

"Да, трябва да има достатъчно разходи за сигурност и отбрана – това е ясно, но аз съм против милитаризацията на Европейския съюз и на неговата икономика, защото тя няма да доведе до траен растеж", заяви Станишев.

Той определи като "изнудване и шантаж" обвързването на преговорите за европейския бюджет с други политически условия. По думите му България е сред държавите, които настояват за максимално запазване на кохезионните фондове като израз на европейската солидарност.

Бившият премиер коментира и развитието на България след присъединяването ѝ към Европейския съюз през 2007 г. Според него нарастващият евроскептицизъм е обясним, тъй като очакванията за членството са се сблъскали с реалните проблеми на общността.

"ЕС трябва да се промени. Трябва да се концентрира върху собственото си икономическо развитие и да направи реформи, които да дадат тласък на индустрията, производството и технологичното състезание", подчерта той.

Станишев посочи, че вътрешните пречки пред бизнеса ограничават потенциала на европейския пазар и призова за по-дълбока икономическа интеграция.

Според него именно държавите от Централна и Източна Европа могат да бъдат двигател на бъдещото развитие на ЕС заради по-динамичния си растеж и способността си да се приспособяват към промените.

"Отдавна отстоявам тезата, че всъщност новият двигател на икономическото развитие на Европейския съюз е Централна и Източна Европа", заяви бившият премиер.

Той предупреди, че евентуален разпад на Европейския съюз би имал тежки последици за България.

"Ако се разпадне, ние ще сме едни от тежко потърпевшите и трябва да сме наясно с това. Затова е по-добре да го направим по-ефективен и по-добър", заключи Сергей Станишев.