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Станишев: Доверието на българите е много изтъняло

Станишев: Доверието на българите е много изтъняло
Снимка: БТА

Хората очакват действия, очакват и резултати, каза той

"ПБ вече стават партия. През април Румен Радев получи голямо доверие, голяма част от неговите избиратели бяха хора от левицата. Много ми се иска да вярвам, че ПБ осъзнават, че доверието на българите е много изтъняло след тази изборна победа и мащабната подкрепа за Румен Радев". Това заяви бившият премиер Сергей Станишев пред БНТ.

"Хората очакват действия, очакват и резултати. По време на кампанията липсваше истински дебат. Искам да видя сега позиция по основните въпроси, които вълнуват българите - икономическата ситуация", обясни Станишев. 

Той заяви, че трябва да се научим да отстояваме интересите и вижданията си в ЕС и каза, че вижда позицията за войната в Украйна е само политическа.

"Не смятам, че Гюров е кандидат на войната, но виждам Асен Василев, който казва, че българският президент трябва да е твърд. Какво твърдо трябва да свърши българският президент", запита Станишев.

Той призова за балансиран подход към войната в Украйна. За резолюцията в ЕП, в която се споменава името на премиера Румен Радев, той смята, че тя е била крайна. "България трябваше да реагира по-спокойно", заяви бившият премиер.

За кандидата за президент Андрей Гюров той каза: "липсата на разбиране на политиката може да е проблем. Те гледат на президентството като на барикада, която да бъде превзета и от нея да се дават оценки на изпълнителната власт. Аз не съм безкритичен към това правителство, много неща можеха да направят по-категорично досега. Ако българските граждани ги изберат, ще има едно постоянно клатене. Всеки президент, от която и партия да е издиган, той влиза в институционална роля и рано или късно започва да бъде критичен към собствената си партия". Станишев беше доста по-ласкав към Илияна Йотова и обясни, че левицата са си свършили работата.

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