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Ивайло Мирчев: Избирателната активност е ниска, защото нямаше дебат

Ивайло Мирчев: Избирателната активност е ниска, защото нямаше дебат
Снимка: БТА

Няма нещо, в което ПБ да не се провали", заяви той

Изненадахме се от ниската избирателна активност. Тя е ниска, защото нямаше дебат. Това твърдение сподели пред БТВ депутатът от ДБ Ивайло Мирчев по повод първия тур а президентските избори, провели се на 25 октомври.

По думите му хората очевидно не са намерили достатъчно смисъл да излязат и да гласуват. Той очаква подкрепата за Андрей Гюров да се увеличи. "Разчитахме на голяма подкрепа от избиратели на ГЕРБ. Искаме да благадарим на тези хора от ГЕРБ, които са разбрали, че г-н Гюров трябва да бъде подкрепен. Големият въпрос е дали Бойко Борисов ще защити собствените си избиратели", каза Мирчев. 

Той критикува управляващите, че не са се справили с цените, нито със сигурността. "Няма нещо, в което ПБ да не се провали", заяви Мирчев. 

 

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