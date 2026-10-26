Ивайло Мирчев: Избирателната активност е ниска, защото нямаше дебат

Изненадахме се от ниската избирателна активност. Тя е ниска, защото нямаше дебат. Това твърдение сподели пред БТВ депутатът от ДБ Ивайло Мирчев по повод първия тур а президентските избори, провели се на 25 октомври.

По думите му хората очевидно не са намерили достатъчно смисъл да излязат и да гласуват. Той очаква подкрепата за Андрей Гюров да се увеличи. "Разчитахме на голяма подкрепа от избиратели на ГЕРБ. Искаме да благадарим на тези хора от ГЕРБ, които са разбрали, че г-н Гюров трябва да бъде подкрепен. Големият въпрос е дали Бойко Борисов ще защити собствените си избиратели", каза Мирчев.

Той критикува управляващите, че не са се справили с цените, нито със сигурността. "Няма нещо, в което ПБ да не се провали", заяви Мирчев.