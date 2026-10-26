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Велислава Петрова: България може да се утвърди като пресечна точка на транспортни коридори

Велислава Петрова: България може да се утвърди като пресечна точка на транспортни коридори
МВнР

„Географските предимства сами по себе си не гарантират икономически ползи. За да се превърнат в реални възможности, са нужни стратегическа визия, конкретни политически решения, международно сътрудничество и инвестиции”, каза нашият дипломат

Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви по време на седмото издание на Софийския икономически форум, че страната ни може да използва пълноценно стратегическото си географско положение и да се утвърди като пресечна точка на транспортни коридори, които предоставят на Европа алтернативни маршрути, изтъквайки потенциала на България в международната логистика.

Външният ни министър се включи в дискусионен панел, фокусиран върху регионалната сигурност, икономическата стабилност при геополитически кризи и развитието на енергийната и транспортната свързаност. В дебата взе участие и Мака Бочоришвили – заместник министър-председател и министър на външните работи на Грузия.

„Географските предимства сами по себе си не гарантират икономически ползи. За да се превърнат в реални възможности, са нужни стратегическа визия, конкретни политически решения, международно сътрудничество и инвестиции”, каза Велислава Петрова.

Тя посочи, че темата за инфраструктурната свързаност трябва да бъде обединяващ фактор за политическите сили у нас. Петрова допълни, че е необходимо транспортните коридори да се изграждат като цялостни проекти с ясна икономическа логика и капацитет за привличане на капитали, а не „на парче“.

Като водещ национален приоритет министърът очерта модернизацията на връзките с Турция и Румъния. Тя акцентира върху разширяването на капацитета на граничните пунктове с южната ни съседка, модернизирането на железопътната мрежа в посока север към Румъния и изграждането на нови мостови съоръжения над река Дунав. Според нея отстраняването на тези тесни места в инфраструктурата е критично за интеграцията ни в глобалните трасета.

По темата за сигурността в Черноморския басейн външният министър отбеляза, че военният конфликт подкопава стабилността, застрашава търговското корабоплаване и свободния му напредък. В тази връзка тя призова за интензивна дипломация в името на трайния мир.

В кулоарите на икономическия форум Петрова проведе и лична среща с Мака Бочоришвили, продължавайки разговорите им от Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Българският първи дипломат препотвърди подкрепата на София за евроатлантическия път на Грузия и демократичното развитие на грузинското общество.

В заключение двете обсъдиха организирането на Регионалната среща на върха по свързаността, на която България ще бъде домакин през пролетта на 2027 г. Този форум ще се концентрира върху реални инвестиционни проекти за подобряване на икономическите, енергийните и транспортните връзки между европейския континент и неговите съседи.

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