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Велислава Петрова: Търговските кораби в Черно море се превръщат в част от бойното поле, това е неприемливо

Велислава Петрова: Търговските кораби в Черно море се превръщат в част от бойното поле, това е неприемливо

По думите ѝ продължаващите нападения, включително в близост до българската акватория, поставят под въпрос сигурността на морския транспорт

Атаките срещу плавателни съдове в Черно море създават опасно усещане, че търговското корабоплаване вече е част от военните действия. Необходимо е дипломатическите усилия да бъдат насочени към общо решение на черноморските държави за прекратяване на всякакви военни действия в региона. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в ефира на БНТ.

По думите ѝ продължаващите нападения, включително в близост до българската акватория, поставят под въпрос сигурността на морския транспорт.

„Търговските кораби са се превърнали в част от бойното поле и това е абсолютно неприемливо“, подчерта Петрова.

Тя съобщи, че Министерството на отбраната води активни разговори в рамките на НАТО и в сътрудничество с Румъния за осигуряване на необходимата техника за защита на Черно море.

Унгария подкрепя сигурността на корабоплаването

Заместник министър-председателят и външен министър на Унгария Анита Орбан изрази солидарност с България.

По думите ѝ безопасността на морските маршрути и доставките на храни през Черно море трябва да бъдат гарантирани.

Двете страни подчертаха необходимостта от дипломатическо решение на войната между Русия и Украйна.

„Краят на войната трябва да бъде обект на ясно договорени по дипломатичен канал параметри между украинската и руската страна“, заяви Велислава Петрова.

Тя посочи, че именно двете воюващи държави трябва да определят условията за постигане на мир, но предупреди, че Европа не бива да остава извън преговорния процес.

„Ако Европа не участва в преговори, е много трудно да гарантира, че войната ще има добър край за нея“, коментира българският външен министър.

Анита Орбан заяви, че позициите на двете страни са близки по отношение на необходимостта от справедлив и траен мир. Тя изрази и позиция против изпращането на оръжия в Украйна.

Протестите във Франция: Опасна поляризация на обществото

Велислава Петрова коментира и ескалацията на напрежението във Франция, където масовите протести прераснаха в безредици и насилие.

Според нея случващото се е резултат от дълбокото разделение в обществото, което се използва от крайни политически сили.

Тя предупреди, че подобни процеси не са характерни единствено за Франция и могат да имат тежки последици.

По думите ѝ общественото недоволство трябва да намира израз чрез демократичните механизми, включително изборите.

Унгарският външен министър също изрази солидарност с Франция и надежда властите да успеят бързо да овладеят ситуацията.

Северна Македония: Липсва политическа воля за европейска интеграция

По отношение на европейската перспектива на Република Северна Македония Петрова беше категорична, че напредъкът зависи преди всичко от политическата воля на властите в Скопие.

„Четири години след приемането на общия европейски консенсус северномакедонската власт не намери политическата воля да продължи напред и да направи необходимите реформи“, заяви тя.

Според българския външен министър изпълнението на поетите ангажименти остава ключово условие за придвижването на страната по пътя към Европейския съюз.

От своя страна Анита Орбан подчерта, че Унгария подкрепя принципа присъединяването към ЕС да се основава на реално постигнати резултати и изпълнени критерии.

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