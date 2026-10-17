Румъния свали два дрона над Черно море, НАТО обсъжда инцидента във вторник

Румънските военновъздушни сили са свалили два дрона над Черно море в събота, след като те са навлезли незаконно във въздушното пространство на страната. Това съобщи министърът на отбраната Раду Мируца, цитиран от Франс прес.

"Преди броени минути румънски военни пилоти прехванаха и свалиха два дрона над Черно море, непосредствено след като те незаконно навлязоха в страната ни", написа министърът във Facebook.

Двата безпилотни апарата са били свалени от изтребители F-16 на около 20 километра югоизточно от град Сулина.

Първият дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство в 17:59 часа и е бил унищожен две минути по-късно. Вторият е свален в 18:05 часа, пет минути след навлизането му.

Външният министър на Румъния Оана Цою съобщи, че НАТО ще обсъди ситуацията във вторник на заседание на Северноатлантическия съвет.

"Черно море отново ще бъде безопасно", заяви тя, като подчерта значението на региона за международната търговия и енергийната сигурност.

Инцидентът идва след поредица от атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. През октомври са били поразени най-малко седем плавателни съда, а при последното нападение край румънското крайбрежие седем членове на екипажа са в неизвестност.

По-рано румънският президент Никушор Дан поиска допълнителна подкрепа от НАТО за справяне с новите заплахи. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте увери, че съюзниците ще продължат да координират действията си за сигурността в Черно море.