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Външният министър на Румъния: Русия превръща Черно море в опасна зона

Външният министър на Румъния: Русия превръща Черно море в опасна зона
БТА

Оана Цою осъди атаките срещу цивилни плавателни съдове, заявявайки, че „убиването на моряци от търговски кораби – както в този регион, така и по целия свят – е престъпление“

В своята агресивна война срещу Украйна, в разрез с всички разпоредби на международното право, Русия превръща Черно море в опасна зона за гражданските плавателни съдове. Това написа на официалния си профил в социалната мрежа Х външният министър на Румъния Оана Цою.

Румънският първи дипломат осъди атаките срещу цивилни плавателни съдове, заявявайки, че „убиването на моряци от търговски кораби – както в този регион, така и по целия свят – е престъпление“, като подчерта, че „Русия носи пълна отговорност за случващото се“.

Цою съобщи, че само в рамките на денонощие са били атакувани общо четири кораба, включително в териториалните води и изключителната икономическа зона на Румъния, при което осем души са загубили живота си. Поради тази причина съюзниците ще засилят действията си за укрепване на колективните отбранителни възможности на Алианса.

Външният министър обяви още, че е постигнато съгласие генералният секретар на НАТО Марк Рюте да свика Парламентарната асамблея на НАТО в близките дни. 

Цою изрично добави, че „продължаваме да настояваме за прекратяване на огъня в Черно море, за да се премахне рискът за гражданските кораби и да се възстанови безопасността на корабоплаването по един от ключовените световни маршрути за търговия с храни“.

Паралелно с нея, министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца също публикува официална позиция във Фейсбук, в която поясни, че мащабът на руската заплаха има изявен регионален, а не просто национален характер. Той увери, че румънските въоръжени сили използват всички налични ресурси, за да изпълнят ангажиментите си по националната отбрана, въпреки че Румъния не е страна във война. Мируца обобщи, че на военно равнище Букурещ предприема необходимите мерки, за да може инцидентите в Черно море да се третират в техния правилен контекст – като общ, многонационален проблем.

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