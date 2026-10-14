Нова атака с дронове в Черно море: Поразен е танкер край Румъния

Нов инцидент с търговски кораб в Черно море. Танкерът YARA J, плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дронове в сряда вечерта в близост до румънското пристанище Сулина. Според първоначалната информация атаката е извършена в румънските териториални води.

За случая съобщи Адриан Михълчою, председател на Свободния съюз на моряците и представител на Международната федерация на транспортните работници (ITF) в Румъния.

По предварителни данни корабът се е намирал на около 8-10 морски мили югоизточно от пристанище Сулина, когато е бил атакуван. След удара на борда е избухнал пожар, а според румънски медии екипажът е бил спасен. Информацията за състоянието на моряците все още не е официално потвърдена.

Предполага се, че членовете на екипажа са сирийски граждани.

Според румънската обществена телевизия TVR танкерът е отплавал от Турция и е пътувал към украинското пристанище Измаил, където е трябвало да натовари товар.

Данните на платформата VesselFinder показват, че YARA J е кораб за превоз на химически и петролни продукти с идентификационен номер IMO 9221803. Дължината му е 118 метра, а ширината - 19 метра. Последното отчетено пристанище е румънското Сулина, където е бил на 26 септември.

Инцидентът идва на фона на поредица от атаки срещу търговски кораби в Черно море. На 13 октомври корабът HS Dignity потъна след удар с дронове край българското крайбрежие, като част от екипажа беше спасена, а други моряци останаха в неизвестност.

Атаките предизвикаха сериозна тревога за сигурността на корабоплаването в региона. Българските власти вече настояха за засилена координация със съюзниците от НАТО и Европейския съюз за гарантиране на безопасността в Черно море.