Георги Харизанов пред ТАРАЛЕЖ: Ескалацията в Черно море и политиката на Доналд Тръмп

Ескалацията на напрежението в Черно море, политиката на Доналд Тръмп и отношенията между САЩ и ЕС бяха сред основните теми, по които международният редактор на ТАРАЛЕЖ Михаил Анастасов разговаря с Георги Харизанов – политически коментатор, съосновател на Института за дясна политика и партньор в платформата „Консерваторъ“. В разговора бяха обсъдени още отношенията между САЩ и Великобритания, войната в Украйна, политиката на Вашингтон спрямо Иран и развитието на конфликта в Газа.

Инцидентът в Черно море и позицията на България

Според Харизанов българските власти заемат предпазлива позиция, въпреки че по думите му е ясно кой стои зад нападението. Той обърна внимание и на комуникационните проблеми на правителството на Румен Радев, което според него изпраща противоречиви послания по редица важни въпроси.

Харизанов смята, че управляващите често се стремят да говорят така, че да удовлетворят собствените си избиратели, докато водещ приоритет трябва да бъде защитата на националния интерес.

По думите му все по-често в европейските медии се появяват заглавия за нарастващото руско влияние в България, особено в контекста на европейската политика спрямо Украйна. Според анализатора това създава впечатление за слаба позиция на страната в международен план.

Политиката на Доналд Тръмп и бъдещето на НАТО

По отношение на американския президент Доналд Тръмп Харизанов коментира разпространените оценки, че политиката му е насочена към изолационизъм и разрушаване на традиционните съюзи на САЩ.

Според него има основания за подобни интерпретации, но трябва да се прави разлика между политическите послания и реалните действия. Като пример той посочи членството на САЩ в НАТО и американския принос към алианса, като отбеляза, че според него не е имало намаляване или преразглеждане на бюджета в тази посока.

Харизанов отново постави акцент върху комуникацията като основен проблем, който често създава впечатление за по-дълбоки разриви между съюзниците.

Според него отношенията между САЩ и Европейския съюз трябва да се разглеждат през две основни призми – стратегическото партньорство и икономическата конкуренция. По думите му Вашингтон все по-често възприема останалите държави не само като съюзници, но и като конкуренти в икономически план.

Това поставя пред Европа необходимостта да преосмисли собствената си икономическа политика и да търси устойчив модел за развитие в условията на засилваща се международна конкуренция.

Различните възприятия за Русия в САЩ и Европа

Георги Харизанов отбеляза, че съществуват съществени различия между американското и европейското възприятие за Русия, които оказват влияние и върху политиката спрямо Украйна.

Според него в САЩ Русия често се разглежда като сравнително слаба държава, която не може да бъде икономически конкурент на американската икономика. В същото време, по думите му, в американския политически дебат ясно се посочва кой е агресорът във войната.

Въпреки това оценките за характера на руската заплаха и за необходимия отговор на Запада не винаги съвпадат с тези в Европа. Тези различия усложняват координацията между съюзниците и поставят въпроса доколко общата позиция по отношение на Украйна ще остане устойчива.

Иран, тероризмът и конфликтът в Близкия изток

В разговора беше засегната и политиката на САЩ спрямо Иран. Харизанов изрази мнение, че не е коректно действията срещу иранския режим да се определят единствено като война, като акцентира върху дългогодишната подкрепа на Техеран за различни въоръжени и терористични групировки.

Той припомни, че България също е била засегната от тероризма, като даде за пример атентата на летище Сарафово. Според него действията срещу Иран могат да се разглеждат като опит да бъде предотвратено създаването на ядрено оръжие.

По отношение на конфликта в Газа Харизанов посочи ролята на „Хамас“ и дългогодишното изграждане на тунелна инфраструктура. Според него тероризмът е сред основните фактори, които определят развитието на конфликта.

Като заключение по темата той изрази мнение, че конфликтът в Газа се приближава към своя край. Според него обаче най-важните въпроси остават свързани с условията за постигане на мир, възможността за общо съгласие по разоръжаването на „Хамас“ и бъдещото управление на територията.

Отношенията между САЩ и Великобритания

Отделно внимание Харизанов отдели на отношенията между САЩ, Великобритания и останалите държави от англоезичния свят, включително Канада.

Според него тези отношения в момента са сложни и конкурентни. Въпреки общия език, историческите връзки и културната близост, държавите имат собствени икономически интереси, които невинаги съвпадат.

По думите му Европа е трябвало по-рано да осъзнае, че традиционните съюзи не изключват икономическата конкуренция. Той подчерта, че администрацията във Вашингтон все по-често разглежда останалите държави и като конкуренти, което налага по-реалистичен подход към международните отношения.

По отношение на връзките между Лондон и Вашингтон Харизанов заяви, че те зависят до голяма степен от поведението на британската изпълнителна власт. Като пример той посочи посещението на крал Чарлз III в САЩ и положителния прием, който монархът получи.

Според анализатора е важно да се прави разграничение между отношението на американците към британската монархия и отношенията с политическото ръководство във Великобритания.

Миграцията като фактор във вътрешната политика на САЩ

В разговора беше засегната и политиката на Доналд Тръмп по отношение на миграцията. Харизанов определи резултатите на американския президент в тази област като безспорен успех и заяви, че според него те се признават дори от част от политическите му опоненти.

Той свърза ограниченията върху миграцията и с отражението им върху престъпността в САЩ, като постави темата сред важните елементи от вътрешнополитическия дневен ред на страната.

Според Харизанов миграцията има и по-широки последици за европейските общества, включително за тяхното икономическо и социално развитие.

Европа между съюзничеството и икономическата конкуренция

В заключение Георги Харизанов подчерта, че отношенията между САЩ и Европейския съюз остават отношения между съюзници, но същевременно се развиват в условията на все по-сериозна икономическа конкуренция.

Според него бъдещето на Европа зависи в значителна степен от способността ѝ да защити собствените си икономически интереси, да формулира ясна политическа позиция и да отговори на предизвикателствата, свързани с миграцията и международната сигурност.