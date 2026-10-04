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София Бугор: Войната в Украйна, бесарабските българи и политическите процеси

Фронтът, реформите, отношенията с Москва и съдбата на българите в Бесарабия

Войната в Украйна продължава да бъде сред водещите теми в международните отношения. Повече от четири години след началото на пълномащабната руска инвазия бойните действия продължават да определят политическия и обществения дневен ред на страната.

По тази тема международният редактор на ТАРАЛЕЖ Михаил Анастасов разговаря със София Бугор – бесарабска българка и гражданска активистка. Според нея ситуацията в Украйна остава изключително трудна, въпреки успехите на украинската армия.

Бугор посочи като пример съобщенията от 28 септември за успешна украинска операция край Лиман, наречена „Вивалди“, при която украинските сили са успели да си върнат около 170 квадратни километра територия и да пленят около 250 руски военнослужещи. По думите ѝ украинската армия все по-често нанася удари и по цели на територията на Русия.

Въпреки тези успехи обаче, тя подчерта, че ситуацията остава тежка и не бива да се забравя човешката цена на войната. Всеки ден хора губят свои приятели, близки и членове на семействата си.

Политическите промени и реформите в армията

Разговорът засегна и вътрешнополитическите процеси в Украйна, включително реформите в армията и кадровите промени в ръководството на страната.

Според София Бугор украинското общество към момента приема положително новия министър на отбраната. Тя отбеляза и сериозното влияние върху обществения дебат на конфликта между Михайло Федоров и Олександър Сирски.

По думите ѝ двамата са имали различни виждания за воденето на войната. Сирски е застъпвал по-традиционен подход, включително по отношение на мобилизацията на хора, докато Федоров е акцентирал върху развитието на т.нар. „дронова война“.

Въпреки политическите и кадровите спорове Бугор смята, че украинското общество е обединено около разбирането, че по време на война не е моментът за провеждане на избори.

Разделението между Изтока и Запада е изкуствено

Една от темите, които често присъстват в разговорите за Украйна, е предполагаемото разделение между западната и източната част на страната. Според София Бугор това разделение до голяма степен е изкуствено и е резултат от дългогодишната руска пропаганда.

Тя смята, че определянето на страната като „Западна“ и „Източна“ Украйна е подвеждащо. В същото време признава, че съществуват определени културни и исторически различия между отделните региони.

Като пример Бугор посочва Донбас, който преди първата руска инвазия е бил сред икономически най-развитите райони на Украйна, но след началото на войната се е превърнал в един от най-тежко засегнатите и бедни региони. По думите ѝ Западна Украйна е била по-силно повлияна от европейските културни и политически процеси, докато в някои части на Източна Украйна руското влияние и пропаганда са били по-силни.

Въпреки тези различия обаче, според нея войната е обединила украинското общество.

Как изглежда победата за украинците?

На въпроса какво би означавала победата за украинското общество София Бугор посочи, че съществуват различни представи.

Според нея желаната от някои украинци максимална цел е разпад на Руската федерация. Ако обаче се погледне по-реалистично, основните очаквания са свързани с освобождаването на окупираните украински територии, изплащането на репарации и търсенето на отговорност от руския президент Владимир Путин и неговото обкръжение.

По отношение на възможна смяна на украинското политическо ръководство Бугор смята, че появата на нов лидер не е въпрос, който в момента стои на дневен ред за украинското общество.

Бесарабските българи и войната

Разговорът засегна и положението на бесарабските българи в Украйна. Според Бугор войната има сериозни икономически и социални последици за общността, а много бесарабски българи участват във войната и са на фронта.

Тя смята, че бесарабските българи са били обект на руско влияние и пропаганда в продължение на десетилетия. По думите ѝ регионът на Бесарабия е понесъл тежки последици от съветската политика, които продължават да оказват влияние и днес.

Украйна и Европейският съюз

По отношение на европейската перспектива на Украйна София Бугор заяви, че колкото по-бързо страната стане член на Европейския съюз, толкова по-добре.

Според нея членството би донесло ползи както за Украйна, така и за Европа, като би затвърдило европейската посока на развитие на страната.

Как украинците гледат на България?

Бугор коментира и отношението на украинците към България. По думите ѝ украинското общество възприема България и българите като близки – както в културно, така и в манталитетно отношение.

Тази близост е особено важна за бесарабските българи, които исторически са свързани както с Украйна, така и с България.

В края на разговора София Бугор отново подчерта, че прогнозите за края на войната остават несигурни. За украинското общество обаче основните цели са ясни – връщане на окупираните територии, възстановяване на страната и търсене на отговорност за действията на руското ръководство.

Войната продължава да променя Украйна, но според Бугор едно от най-важните последствия от нея е, че тя е успяла да обедини украинското общество около обща кауза – защитата на независимостта и бъдещето на страната.

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