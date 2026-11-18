Държавният департамент на САЩ отправи ново предупреждение за сигурността към американските граждани, намиращи се в Саудитска Арабия и Бахрейн, заради ескалиращите рискове от конфликта с Иран и нападенията на подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хути, предаде Франс прес.

В официално съобщение, разпространено в социалната платформа Екс (X), американското външнополитическо ведомство поднови препоръките си от края на октомври и призова американците в двете държави от Персийския залив да проявяват „повишено внимание“.

Вашингтон изтъква нарастващата заплаха от въоръжени нападения срещу граждански летища, ключова инфраструктура и опити за атаки срещу американски служители и интереси в региона. Още в края на октомври САЩ наредиха на служителите си, които не изпълняват спешни функции, както и на техните семейства, да напуснат Саудитска Арабия.

Новият призив за бдителност дойде, след като Бахрейн – държавата домакин на Пети американски флот – съобщи, че за втори пореден ден е отблъснал ирански въздушни атаки. Предишния ден Техеран обяви, че е изстрелял дронове срещу островното кралство, а вътрешното министерство в Манама задейства сирените за тревога и призова жителите да се укрият в най-близките безопасни места.

Същевременно Саудитска Арабия, която редовно става мишена на трансгранични удари, обяви, че противовъздушната ѝ отбрана е прехванала и унищожила две ракети и два дрона. Атаките на хутите срещу кралството зачестиха през последните седмици, включително срещу районите на Рияд и Мека, което принуди американските власти да предупредят гражданите си и за възможни внезапни затваряния на въздушното пространство и отмяна на полети.