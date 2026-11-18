Москва отправи остри обвинения към Нидерландия, след като базираната в страната оръжейна компания Destinus обяви, че нейни ракети са разрушили централен пътен участък от Кримския мост, съобщава БТА. В социалната мрежа X руското посолство в Хага попита дали нидерландската държава вече не участва открито във войната на страната на Киев.

По данни на производителя неговите боеприпаси са единственото чуждестранно оръжие, използвано при операцията. Първите удари в понеделник са нанесени с ракети „Рута“, които са отслабили конструкцията на съоръжението, а последвалата атака във вторник е довела до срутването му.

Други ракети на фирмата са поразили руските системи за противовъздушна отбрана. Пред телевизия RTL News от Destinus, която отдавна фигурира в руски списък с потенциални цели в Европа, заявиха, че се гордеят с подкрепата си за украинската армия.

От нидерландското Министерство на отбраната отказаха да коментират конкретната операция от съображения за сигурност и уточниха, че оръжейните фирми сами носят отговорност за изявленията си. Ведомството подчерта, че Киев има право сам да решава как да използва предоставеното оборудване при спазване на международното хуманитарно право, и увери, че Хага няма да се поддаде на руския натиск.

Построеният след незаконното анексиране на Крим през 2014 г. мост е ключова артерия за руските военни доставки и многократно става мишена на украински удари от началото на инвазията през 2022 г.