Промените в Закона за чужденците в България могат да доведат до по-ниски възнаграждения и влошаване на условията на труд за българските работници. Това предупреди заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров пред Дарик радио.

По думите му парламентът е приел окончателно изменения, които улесняват достъпа до българския трудов пазар на граждани от държави извън Европейския съюз, без предварително да бъде оценено въздействието им върху заетостта и заплащането.

Сред основните промени е възможността чуждестранните работници да сменят работодателя си и да останат законно в страната за период от три до шест месеца, докато търсят нова работа.

Според Петров съществува риск част от тези работници да приемат по-ниски възнаграждения и по-неблагоприятни условия, за да запазят правото си на пребиваване.

"Това ще подбие пазара на труда за българските граждани", заяви депутатът.

Той изрази притеснения и относно разширяването на достъпа до семейни и социални помощи за определени категории чужденци. Петров настоя държавата да предвиди допълнителни механизми за защита на българските работници при прилагането на европейските правила.

Депутатът отправи критики и към работодателите, които според него предпочитат да наемат работници от трети държави, вместо да предложат по-конкурентни възнаграждения на българските граждани.

Петров коментира и управлението на Румен Радев, като го обвини в липса на последователна политика и недостатъчни реформи въпреки парламентарното мнозинство от 131 депутати.

"Ако искаха да се занимават с най-големите наболели проблеми, те трябваше вече да са го сторили", заяви той.

Представителят на "Възраждане" разкритикува и първоначално предложените промени в Закона за личната помощ, които правителството впоследствие оттегли. Според него трудът на личните асистенти е тежък и недостатъчно заплатен.

По отношение на предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет Петров изрази надежда, че парламентът ще успее да избере нов състав още в петък. Той призна, че не може да има пълна гаранция за независимостта на бъдещите членове, но настоя за по-прозрачни процедури и механизми за ограничаване на зависимостите.

Депутатът защити кандидатурата на Цвета Рангелова, издигната от "Възраждане", като подчерта, че професионалните и нравствените качества трябва да бъдат водещи при избора.

Петров коментира и законопроекта на партията за българския език, като уточни, че целта му е да защити публичната употреба на езика, а не да забрани използването на чужди езици.

"Идеята на този закон не е да бъде рестриктивен", заяви той и посочи, че трябва да бъдат предвидени изключения за летища, търговски обекти и други места, където се обслужват чуждестранни граждани.

Според него между първо и второ четене могат да бъдат направени допълнителни промени, които да изяснят приложното поле на закона и да отговорят на обществените притеснения.