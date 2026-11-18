Петър Петров: Промените в Закона за чужденците могат да доведат до по-ниски заплати за българите
Депутатът от "Възраждане" разкритикува правителството на Румен Радев, коментира избора на нов ВСС и защити законопроекта за българския език
Промените в Закона за чужденците в България могат да доведат до по-ниски възнаграждения и влошаване на условията на труд за българските работници. Това предупреди заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров пред Дарик радио.
По думите му парламентът е приел окончателно изменения, които улесняват достъпа до българския трудов пазар на граждани от държави извън Европейския съюз, без предварително да бъде оценено въздействието им върху заетостта и заплащането.
Сред основните промени е възможността чуждестранните работници да сменят работодателя си и да останат законно в страната за период от три до шест месеца, докато търсят нова работа.
Според Петров съществува риск част от тези работници да приемат по-ниски възнаграждения и по-неблагоприятни условия, за да запазят правото си на пребиваване.
"Това ще подбие пазара на труда за българските граждани", заяви депутатът.
Той изрази притеснения и относно разширяването на достъпа до семейни и социални помощи за определени категории чужденци. Петров настоя държавата да предвиди допълнителни механизми за защита на българските работници при прилагането на европейските правила.
Депутатът отправи критики и към работодателите, които според него предпочитат да наемат работници от трети държави, вместо да предложат по-конкурентни възнаграждения на българските граждани.
Петров коментира и управлението на Румен Радев, като го обвини в липса на последователна политика и недостатъчни реформи въпреки парламентарното мнозинство от 131 депутати.
"Ако искаха да се занимават с най-големите наболели проблеми, те трябваше вече да са го сторили", заяви той.
Представителят на "Възраждане" разкритикува и първоначално предложените промени в Закона за личната помощ, които правителството впоследствие оттегли. Според него трудът на личните асистенти е тежък и недостатъчно заплатен.
По отношение на предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет Петров изрази надежда, че парламентът ще успее да избере нов състав още в петък. Той призна, че не може да има пълна гаранция за независимостта на бъдещите членове, но настоя за по-прозрачни процедури и механизми за ограничаване на зависимостите.
Депутатът защити кандидатурата на Цвета Рангелова, издигната от "Възраждане", като подчерта, че професионалните и нравствените качества трябва да бъдат водещи при избора.
Петров коментира и законопроекта на партията за българския език, като уточни, че целта му е да защити публичната употреба на езика, а не да забрани използването на чужди езици.
"Идеята на този закон не е да бъде рестриктивен", заяви той и посочи, че трябва да бъдат предвидени изключения за летища, търговски обекти и други места, където се обслужват чуждестранни граждани.
Според него между първо и второ четене могат да бъдат направени допълнителни промени, които да изяснят приложното поле на закона и да отговорят на обществените притеснения.